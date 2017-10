Viertelfinale gegen Verbandsligist Iserlohn Sportfreunde Lotte: Qual der Wahl in der Offensive

Lotte. Auch wenn Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte beim 4:2 im Westfalenpokal-Achtelfinale am Dienstag über Eintracht Rheine ein mögliches Torfestival verpasste, haben sich drei Offensivkräfte aus der zweiten Reihe für weitere Startelfeinsätze empfohlen.

So präsentierten sich Max Wegner, der neben den gesetzten und erneut überzeugenden Hamadi Al Ghaddioui stürmte, und Jaroslaw Lindner als rechter Part der Vierer-Mittelfeldkette einsatzfreudig, wendig und zweikampfstark. Auch Marco Hober auf der linken Seite sammelte mit einer spielfreudigen Vorstellung Pluspunkte.

Mit Bernd Rosinger nahm in der Vorwoche ein weiterer Stürmer das Mannschaftstraining wieder auf – Trainer Marc Fascher hat also in der Offensive die Qual der Wahl. Den einzigen Schwachpunkt im Achtelfinal-Auftritt der Lotter, die dreifach Aluminium trafen, beschrieb Fascher nach Abpfiff treffend so: „Unsere Chancenverwertung war heute sehr fahrlässig.“

Innenverteidiger Jonas Acquistapace hat derweil seine Bewährungschance nicht genutzt, er wurde direkt nach seinem Stellungsfehler vor dem zwischenzeitlichen 2:3 ausgewechselt und muss sich steigern – zumal in absehbarer Zeit Matthias Rahn und Maximilian Rossmann nach ihren Verletzungen die Abwehrmitte verstärken.

Im Viertelfinale tritt SFL beim Verbandsligisten FC Iserlohn an. Das Duell muss spätestens bis zum 25. November ausgetragen werden. Den konkreten Termin sprechen die beiden Klubs ab. Nur der Pokalsieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal.