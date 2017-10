Dienstag Favorit im Westfalenpokal SF-Lotte-Trainer Fascher: Wir bleiben bescheiden

Lotte. Mit zwei Punktspielsiegen in Serie haben sich die Sportfreunde Lotte, die am Dienstag (15 Uhr, Obi-Arena) beim Oberligisten Eintracht Rheine um den Einzug ins Viertelfinale des Westfalenpokals antreten, auf Tabellenplatz zehn vorgearbeitet. Trainer Marc Fascher erhöht die Ziele trotz des Aufwärtstrends nicht.

„Für 90 Prozent der Drittligisten – Magdeburg und Karlsruhe nehme ich da mal aus – geht es darum, erst mal die 45 Punkte zu sammeln. Auch unser Ziel bleibt: 45 Punkte, so schnell wie uns möglich, plus x.“ Nicht zuletzt der Blick auf die Vorsaison, als der aktuelle Spitzenreiter SC Paderborn eigentlich sportlich abgestiegen war und sich nur durch die nicht erteilte Lizenz für 1860 München nachträglich retten konnte, gebiete eine klare Bescheidenheit.

Was nichts daran ändert, dass Fascher zufrieden ist mit den Leistungen bei den Siegen über Fortuna Köln (3:0) und am Freitag über den Halleschen FC (2:1), als SFL gegenüber den beiden unglücklichen 0:1-Niederlagen zuvor seine Offensivkraft und Torfreude deutlich steigern konnte. „Die Jungs haben die richtigen Antworten gegeben“, lobt er. Am oberen Limit sieht Fascher sein Team aber noch nicht. „Es war in den letzten beiden Auftritten viel Gutes dabei. Aber es gab jeweils auch Phasen, in dem wir es defensiv und dann auch offensiv besser lösen können, wenn der Gegner im Aufwind ist“, sagt der Coach, dessen Team in den zwölf Pflichtspielen unter ihm nur einmal – beim 0:3 am 3. Drittliga-Spieltag in Aalen – mehr als einen Gegentreffer kassiert hat.

Wie bereits in Köln zeigte Maximilian Oesterhelweg, dem das neue 4-4-2-System besser liegt als zuvor die 4-3-3-Taktik, auch im zweiten Startelfeinsatz eine beachtliche Leistung. „Maximilian hat sich zur wertvollen Alternative entwickelt, dann in die erste Elf reingearbeitet – und gegen Halle mit seinem Tor auch endlich belohnt“, so Fascher. Der Pferdekuss, wegen dem der Coach den linken Mittelfeldspieler am Freitag auswechselte, sollte diesen nicht daran hindern, am Dienstag einsatzfähig zu sein.

Das gilt auch für Torwart Benedikt Fernandez, der in Rheine voraussichtlich wieder das Tor hütet, nachdem er gegen Köln und Halle verletzt bzw. angeschlagen nicht dabei war und von David Buchholz gut vertreten wurde. „Prinzipiell vertraue ich allen drei Torhütern. Auch Yannick Zummack ist ein Keeper“, so Fascher. Auch Spieler, die zuletzt in der zweite Reihe standen – beispielsweise Max Wegner, Joshua Putze, Marco Hober, Alexander Langlitz, Jaroslaw Lindner und Tim Gorschlüter – dürfen sich im Westfalenpokal Hoffnung auf erhöhte Einsatzzeiten machen.

Im Vorjahr stand Lotte, das in den ersten beiden Runden dieser Spielzeit gegen den Landesligisten Spvg. Brakel (8:1) und den Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck (2:0) siegte, im Finale gegen den SC Paderborn (1:3), der in der ersten Runde mit Preußen Münster den dritten Drittligisten des Wettbewerbs, Preußen Münster, mit 3:1 ausgeschaltet hatte. „Wir denken nur von Runde zu Runde“, macht sich Fascher noch keine Gedanken über eine mögliche erneute Finalteilnahme. Nur der Sieger des Westfalenpokals ergattert sich ein Ticket für den bundesweiten DFB-Pokal-Wettbewerb der kommenden Spielzeit.

Eintracht Rheine, Achtelfinalgegner im Westfalenpokal, hat am Sonntag mit dem 2:1 beim TuS Ennepetal ihre Negativserie in der Oberliga von drei Niederlagen beendet. Im Westfalenpokal hatte Rheine in den ersten beiden Runden zwei Regionalligisten verdient in die Knie gezwungen: den SC Wiedenbrück (1:0 nach Verlängerung) und dann vor Faschers Augen den SV Rödinghausen (1:0). „Sie haben eine gute Mischung aus Kämpfern und guten Fußballern“, sagt Fascher. Innenverteidiger Philipp Brüggemeyer und Stürmer Timo Scherping (ehemals beim SV Meppen) sind die bekanntesten Namen der Gastgeber, die mit Colin van den Berg und Viktor Braininger ehemalige Jugend- bzw. U-23-Spieler des VfL Osnabrück in ihren Reihen haben.

