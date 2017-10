„Kämpferisch starke Leistung“ Mario Hillmann freut sich über Lotter Heimsieg

Lotte. „Der Stadionbesuch hat sich gelohnt“. So lautet das Fazit von SFL-Fan Mario Hillmann nach dem 2:1 der Sportfreunde Lotte gegen den Halleschen FC.

Lotte. Der 55-jährige ist seit Jahren mit dem SFL-Virus infiziert, stolzer Dauerkartenbesitzer und verpasst nach Möglichkeit kein Heimspiel.

Herr Hillmann, was sagen Sie zum Sieg gegen den Halleschen FC?

Es war ein k ampfbetontes Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Halle war die erwartet technisch starke Mannschaft und die Spielanteile waren gerecht verteilt. Bei uns war das Spielverständnis gut, Dej und Piossek im Mittelfeld haben mir gut gefallen. Es war eine harmonische Mannschaftsleistung und aufgrund der kämpferisch starken Leistung ein verdienter Sieg der Sportfreunde.

Zwei Punktspiele in Folge hatte Lotte bis dato ja noch nicht gewonnen.

Die beiden Siege nacheinander waren verdient und werden der Mannschaft auch guttun in puncto Selbstvertrauen. Ich denke, beide Mannschaften werden mit solchen Leistungen nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Besonders angenehm war die Stimmung bei so einem Flutlichtspiel am Freitagabend, oder?

Ja, man merkt, dass sich im Bereich der Fankultur etwas entwickelt. Es wird immer mehr und die Zuschauer haben ein feines Gespür dafür, dass sich da etwas tut. Man merkte dieses Mal, dass der Funke von der Tribüne aus auf den Rasen übergesprungen ist, was der Mannschaft sicher geholfen hat.

Wie drückt sich allgemein Ihre Leidenschaft für die Sportfreunde Lotte aus?

Alle privaten Termine richten sich bei mir nach den Heimspielen und das ist auch gut so. Bei Auswärtsspielen kann ich leider selten dabei sein, verfolge dann aber immer die Liveübertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Für mich ist es ein ganz toller Beginn eines Wochenendes, ein Heimspiel im Stadion zu verfolgen.

Wie kamen Sie dazu, regelmäßig ins Stadion zu gehen?

Ich bin seit drei Jahren Fan der SF Lotte. Ich verfolge seitdem die Situation im Verein sehr genau und erkenne hier immer wieder die sportlichen Tugenden, die man sich wünscht, wie Kampfbereitschaft, Siegeswillen, Teamgeist. Und ich muss sagen, dass mir das imponiert. Denn so etwas findet man heutzutage im Profifußball sehr selten.

Vor allem sind Sie ja immer in Begleitung im Stadion.

Ja, neben mir auf der Haupttribüne sitzen noch mein Bruder sowie mein 81-jähriger Vater. Wir sind alle im Besitz von Dauerkarten und verbinden diese Spiele auch, um uns regelmäßig zu sehen. Das ist dann eine richtige Familienveranstaltung und vor dem Spiel singen wir drei auch immer die Lotter Fanhymne mit. Denn das gehört sich schließlich so. Uns allen gefällt der Besuch im Stadion gut, denn man trifft immer die gleichen Personen und das ist nicht so oberflächlich wie vielleicht in anderen Vereinen. Unsere Tribünennachbarn kennen wir auch ganz gut und das Fachsimpeln mit ihnen macht einfach Spaß.

Ihr Bruder hat ja sogar im Frimo-Stadion geheiratet, nicht wahr?

Genau, die Trauung fand an einem Vormittag im Haus Hehwerth statt und dann ging es weiter ins Stadion, wo Co-Trainer André Trulsen bereits wartete. Er überreichte eine von der ganzen Mannschaft signierte Glückwunschkarte. Schließlich gab es noch ein Fotoshooting auf dem Rasen. Das war eine ganz tolle Sache für alle.

Am Dienstag geht die Reise im Westfalenpokal zu Oberligist FC Eintracht Rheine. Packt Lotte das?

Davon gehe ich aus. Was für eine Faszination der Pokal hat, haben wir ja letzte Saison hier erlebt. Ich denke, dass wir da gewinnen werden, auch wenn es bestimmt schwer wird.