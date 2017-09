Nicht in Schockstarre verfallen Doppeldreier mit Moral: SF Lotte gewinnen gegen Halleschen FC

Lotte. Am Ende wurde es noch einmal eng. Aber mit Moral, Willen und der Unterstützung des Publikums haben die Sportfreunde Lotte am Freitagabend endlich mal wieder ein Doppeldreier eingefahren.

Mit dem 2:1 (1:1) gegen den Halleschen FC schafften die Sportfreunde Lotte erstmals seit sechseinhalb Monaten wieder zwei Drittligasiege in Folge und den Sprung auf Platz neun in der Tabelle. Damals ließ Lotte einem 3:0 gegen den Chemnitzer FC ein 2:0 über Hansa Rostock folgen.

„Nach dem 2:1 fing der Kopf an zu rattern. Wir mussten eine Druckphase überstehen. Wir haben es einfach verpasst, den Sack zuzumachen“, analysierte Lottes Trainer Marc Fascher, der ebenso wie Kollege Rico Schmitt eine rasante und kurzweilige Drittligapartie zweier Mannschaften sah, die mit offenem Visier spielten. Lotte hatte diesen Sieg am Ende verdient, weil sie ihn mehr wollten und mit aller Kraft verteidigten. (Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen)

„Nicht in Schockstarre verfallen“

„Riesenrespekt an meine Mannschaft, dass sie nicht in Schockstarre verfallen ist und sofort wieder da war nach dem frühen Rückstand. Sie hat teilweise richtig guten Kombinationsfußball gespielt. Nach der Pause ist uns endlich mal ein Tor nach einer Standardsituation gelungen. Wenn wir das 3:1 gemacht hätten, wäre uns vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr gelungen. Halle hat alles oder nichts gespielt. Kompliment an das Lotter Publikum. Und Hut ab, wie sich die Jungs zum Schluss da reingeschmissen haben“, war Fascher nach dem Sieg erleichtert.

Der Coach hatte die erfolgreiche Formation vom 3:0 bei Fortuna Köln auf einer Position geändert: Kevin Freiberger spielte vor 1695 Zuschauern im Sturm für Max Wegner. Im Tor erhielt erneut David Buchholz den Vorzug gegenüber Benedikt Fernandez.

Nach fünf Minuten hatte Lotte zwei dicke Chancen zur Führung. Moritz Heyers Kopfball landete in den Armen von Tom Müller, der den gesperrten Haller Stammkeeper Oliver Schnitzler ersetzte: Dann lief Hamadi Al Ghaddioui seinen Gegenspielern davon, wartete aber mit dem Abschluss zu lange. Im Gegenzug markierten die Gäste das 1:0. Die Hereingabe von Klaus Gjasula verwertete Hilal El-Helwe mit einem feinen Direktschuss zur Führung (8.) der abgeklärten Haller. Zwei Minuten später köpfte Petar Sliskovic neben das Lotter Tor.

Lotte spielerisch besser

Lotte war nicht geschockt und schaffte schon in der 14. Minute den Ausgleich. Der starke Maximilian Oesterhelweg nahm einen Einwurf von Al Ghaddioui an, lief ein paar Meter ohne Begleitung durch den Strafraum und hatte keine Mühe, aus acht Metern zum 1:1 zu treffen. Andre Dej mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (19.) und Nico Neidhart (27.) verpassten Möglichkeiten zum 2:1. Lotte war die spielerisch bessere Mannschaft, Halle in einem flotten Drittligaspiel die giftigere, die es aber oft umständlich mit Hackentricks versuchte. Da waren sie technisch überfordert.

Sofort hellwach war Lotte nach der Pause. Bereits 100 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Moritz Heyer mit einem wuchtigen Kopfball nach Freistoßflanke von Oesterhelweg das 2:1. Dej hatte wenig später zweimal das 3:1 auf dem Fuß. Erst wurde er bei einem Abstoß von HFC-Torwart Müller angeschossen, dann setzte er nach einem schönen Solo den Ball über das Tor. Auf der Gegenseite verpasste Sliskovic den Ausgleich. Buchholz parierte gut.

In der Schlussphase zog sich Lotte weit zurück und hatte noch einige gefährliche Situationen bei Haller Standards zu überstehen.