Dej-Einsatz gegen Halle wackelt SF-Lotte-Coach fordert „die Gier, auf der Erfolgsspur zu bleiben“

Lotte. Noch hat Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte in dieser Saison keine zwei Punktspiele in Folge gewonnen. Damit sich dies am Freitag im Heimspiel (19 Uhr, Frimo-Stadion) gegen den Halleschen FC ändert, fordert Trainer Marc Fascher von seiner Elf „den Willen, nun nachzulegen und die Gier, in der Erfolgsspur zu bleiben.“

Wie sieht es personell aus? Benedikt Fernandez (nach Nackenproblemen) und Tim Gorschlüter (nach (Hals- und Ohrenschmerzen) sind wieder einsatzfähig. Ob der von David Buchholz zweimal gut vertretene Fernandez wieder seinen Stammplatz im Tor einnimmt und ob Gorschlüter in den 18er-Spieltagskader zurückkehrt, ließ Fascher am Donnerstag noch offen. Noch fraglich ist der Einsatz von André Dej, der bereits vor dem 3:0-Sieg am Samstag bei Fortuna Köln wegen eines grippalen Infektes fraglich war. „Dej hat am Mittwoch nicht voll mittrainiert und wackelt noch ein bisschen“, so Fascher.

Wer könnte den dominanten Spielmacher Dej gegebenenfalls ersetzen? „Mo Heyer ist ja als Sechser nun nicht der Typ Holzhacker, Joshua Putze ist eine Option im Aufbau – und Marcus Piossek kann auch Fußball spielen“, antwortet der SFL-Coach, der die spielerische Verantwortung in diesem Falle auf mehrere Schultern verteilen würde.

Wie sieht Fascher den zuletzt viermal auswärts ungeschlagenen Gegner? „Halle hat sehr robuste und zweikampfstarke Akteure, darüber hinaus gute Fußballer – eine gute, gefährliche Mischung.“ Niemand hat bislang mehr Gegentore als Halle (20) kassiert. „Sie haben sich aber stabilisiert – hoffentlich nur ein bisschen“, so der SFL-Coach, der Halle beim 3:3 gegen den VfL Osnabrück persönlich beobachtete.

Auf welche Taktik setzt Lotte nach der erfolgreichen Umstellung in Köln vom 4-3-3- auf ein 4-4-2-System? Dazu wollte sich Fascher am Donnerstag noch nicht äußern. „Auch hier gilt: Ich reize die Zeit gerne aus, bevor ich mich entscheide.“

Ist sonst noch was? Stürmer Bernd Rosinger kehrt am Donnerstagabend nach gut viereinhalb Wochen Lauftraining in der bayrischen Heimat und zuletzt in Lotte ins Mannschaftstraining zurück. „Dann erst kann ich mir einen Einblick verschaffen, wie viel Rückstand er noch hat“, sagt Fascher. Innenverteidiger Matthias Rahn (nach Kreuzband-OP) will am liebsten ab der nächsten und spätestens ab der übernächsten Woche wieder mit der Mannschaft trainieren. Fascher äußert sich defensiver: „Wir warten ab, was der ärztliche Belastungstest in Köln in den kommenden Tagen ergibt.“ Positiv äußert sich Fascher über die Art und Weise, mit der Rechtsverteidiger Alexander Langlitz nach zweieinhalb Jahren als Lotter Führungskraft mit der Versetzung auf die Bank umgeht: „Alex ist menschlich top. Klar ist er enttäuscht, aber er geht total professionell mit der Situation um. Er hat halt einen guten Kern und Charakter.“

Und wie geht es aus? Noch sind die Lotter gegen Halle tor- und sieglos: In der Vorsaison folgte auf die 0:2-Auswärtsniederlage ein 0:0 zuhause – und das trotz halbstündiger Unterzahl nach der Roten Karte gegen Stefan Kleineheismann. Am Freitag gleicht Lotte die Bilanz mit einem 2:0-Sieg aus.

