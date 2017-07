Freiberger trauert vergebenen Chancen nach SF-Lotte-Stürmer: „Ich hätte beim Abpfiff weinen können“

Lotte. Anfang der vergangenen Woche war der Einsatz von Jonas Acquistapace bei seinem Exklub FSV Zwickau (1:1) noch fraglich. Doch der neue Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten SF Lotte meldete sich rechtzeitig vor der Rückkehr nach Sachsen fit und hatte Spaß beim Wiedersehen – „auch wenn die Freude bei einem Sieg noch größer ausgefallen wäre“.

Kurz nach dem Abpfiff fühlte sich Acquistapace „natürlich unglücklich“. Seine Mannschaft hatte einige Möglichkeiten auf einen möglichen, gegebenenfalls auch verdienten Dreier fahrlässig ausgelassen. „In Überzahl hatten wir uns in den letzten 20 Minuten richtig gute Chancen erspielt. Da muss dann eigentlich auch einer von rein“, klagte er – um dann wieder positiv zu denken: „Mit dem Punktgewinn haben wir einen kompletten Fehlstart vermieden.“

Es dauerte auch bei seinen Mitspielern eine Weile, ehe sie die stark verbesserte Leistung gegenüber dem 0:2 gegen Hansa Rostock vor dem Trainerwechsel positiv betrachten konnten. „Ich hätte beim Abpfiff weinen können. Es fühlte sich zunächst an wie eine Niederlage“, beschrieb Kevin Freiberger, der die Sportfreunde mit 1:0 (37.) in Führung gebracht hatte. Sieben, acht Chancen habe sein Team liegengelassen: „André Dej hätte drei Tore machen können, ich weitere zwei – und Bernd Rosinger auch“, sagte der 28-Jährige. Später lobte aber auch Freiberger den Hallo-wach-Effekt – wir sind wieder da. Man muss sich erst mal so viele Chancen herausspielen.“

Acquistapace hatte in Zwickau erstmals gemeinsam mit Maximilian Rossmann, der vor der Saison aus der U23 von Bundesligist FSV Mainz 05 dazugestoßen ist, die Lotter Innenverteidigung gebildet: „Es hat mit Rossi schon ganz gut funktioniert. Er hat seine Zweikämpfe gewonnen. Eigentlich sollte ich ihn ja ein Stück weit mit absichern – das war allerdings letztlich gar nicht nötig.“

Auch Mittelfeldspieler André Dej sprach zunächst von „zwei verlorenen Punkten“. „Acht Stunden Hinfahrt, sechs Stunden Rückfahrt im Bus für nur einen Punkt – das ist in diesem Falle schon bitter.“ Nun gelte es, am Dienstag im Heimspiel gegen den SC Paderborn den ersten Saisonsieg einzufahren.

Über „ein ganz anderes Gesicht im Vergleich zum Spiel gegen Rostock“ freute sich Linksverteidiger Nico Neidhart: „Wir waren lauf- und zweikampfstark und über 90 Minuten die bessere Mannschaft – wenn wir die Chancen nur etwas besser verwerten, gehen wir auch als verdienter Sieger vom Platz.“

Der neue Trainer Marc Fascher, der am Donnerstag Oscar Corrochano abgelöst hatte und somit nur 48 Stunden Zeit zur Vorbereitung aufs Spiel hatte, sprach von einem guten Anfang: „Jetzt müssen wir schnell regenerieren. Am Dienstagabend wartet ja im Heimspiel gegen den SC Paderborn die nächste anspruchsvolle und reizvolle Aufgabe auf uns.“ Bis dahin gelte es zudem, „noch etwas sicherer zu werden. Wenn wir es schaffen, dass unser Selbstvertrauen von Spiel zu Spiel steigt, werden wir uns bald hoffentlich auch richtig belohnen“, so Fascher: „Es ist doch klar, dass mein Team erst mal verarbeiten musste, was in den letzten Wochen so los war. Deshalb können wir mit dem Punkt in Zwickau gut leben – alles okay“

