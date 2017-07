Kein voller Lohn für klare Steigerung SFL-Keeper Fernandez: „Fascher genau der richtige Mann“

Zwickau. Stark verbessert gegenüber dem 0:2 gegen Hansa Rostock agierte Fußball-Drittligist SF Lotte beim 1:1 als Gast des FSV Zwickau. Doch zufrieden waren die Spieler nicht – weil der mögliche Sieg verpasst wurde. In der Kabine herrschte Enttäuschung, Trainer Marc Fascher blickte mit einem lachenden und weinenden Auge auf seinen Einstand.

Fascher, der das Spiel als 90-minütigen Abnutzungskampf beschrieb, wertete es letztlich als „sehr gutes Zeichen, dass die Jungs nach dem Spiel verärgert waren, dass sie hinten heraus den Sieg verpasst haben“. Mit diesem Einstand könne er sich sehr gut identifizieren – „auch wenn ich es ebenfalls sehr ärgerlich finde, dass wir in den starken letzten 20 Minuten in Überzahl den Sack nicht zugemacht haben.“

Auch Joshua Putze, der zur neuen Saison von Energie Cottbus gewechselte Mittelfeldspieler, fand es „ein bisschen blöd“, dass seine neue Mannschaft das Chancenplus im beiderseits intensiv geführten Duell nicht besser genutzt hatte. „Es war wichtig, dass wir uns von den heimstarken Zwickauern zu keinem Zeitpunkt haben unterbuttern lassen. Aber ein Dreier wäre doch um einiges besser gewesen“, sagte der 22-Jährige.

Putze stand bei seinem Startelf-Debüt sinnbildlich für den kämpferisch und auch spielerisch deutlich verbesserten Auftritt. Mit einer starken Flanke hatte er den Klasseflugkopfball von Kevin Freiberger, dessen Torknoten in Punktspielen nach viereinhalb Monaten platzte, zum 1:0 (37.) vorbereitet. Mit Tim Wendel und André Dej bildete der Berliner eine überzeugende Dreierreihe im Mittelfeld. „Ich habe in der Saison 2013/2014 bei Energie Cottbus unter Zweitligabedingungen trainiert. Die 3. Liga war nun ein logischer Schritt für mich“, sagte Putze.

Das 1:0 sei laut Fascher Balsam für die Seele der verunsicherten Mannschaft gewesen. „Leider währte die Freude nur kurz“, sagte er. Nach zwei Minuten war die Führung bereits passé. Nach einem Foulspiel von Nico Neidhart brachte René Lange den Ball scharf in den Strafraum, wo Sturmtank Ronny König am höchsten stieg und im Luftzweikampf mit dem ansonsten tadellos agierenden Wendel seine bekannte eminente Kopfballstärke voll ausspielte – 1:1 (38.).

Kurz vor dem 1:0 und nach einer Stunde hatte Dej drei Großchancen ausgelassen. „Eigentlich hätte ich heute Torschützenkönig werden können“, sagte der überzeugende Regisseur halb sauer, halb schelmisch. „Von der Mentalität und auch spielerisch war es ein Schritt nach vorne. Der Trainer hat uns sehr gut eingestellt. Er ist sehr ehrlich und direkt, seine Anweisungen sind unmissverständlich. Der erste Eindruck ist sehr positiv“.

Das sieht auch Freiberger so, der ebenso wie der eingewechselte Rosinger Chancen zum Sieg ausließ. Nach 65 Minuten hatte er Pech, als er nach einem feinen Solo frei aufs Tor zulief, aber von Lange per Notbremse vor der Strafraumkante gestoppt wurde – Rot. „Ich hätte lieber die 2:1-Führung und keinen Platzverweis gesehen“, sagte Fascher nach dem Spiel.“ Den fälligen Freistoß schoss Hamid Al Ghaddioui scharf, aber nicht platziert genug. „Fascher ist ein guter Trainer“, so Freiberger. Er ist sehr emotional und brennt. Er motiviert uns richtig gut – und ist ein Fan von harter Arbeit.“

Laut Torwart Benedikt Fernandez hatte sich die „etwas andere Marschroute als in den vergangenen zweieinhalb Jahren“ ausgezahlt: „Unsere erste Prämisse war, mit Lauf- und Kampfstärke die richtige Mentalität zu zeigen. Heute galt: Safety first. Die spielerische Elemente, die dann noch dazugekommen sind, waren von vorne herein als Sahnehäubchen gedacht.“ Dieser Plan sei voll aufgegangen: „Auch wegen dieser Marschroute haben wir es heute geschafft, wieder viel präsenter und aggressiver zu werke zu gehen“, so der Rückhalt: „In dieser Umbruchphase ist Marc Fascher genau der richtige Mann am richtigen Ort.“

