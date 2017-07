Medienbericht dementiert SF Lotte: Haben Ex-Trainer nicht den Grillabend verweigert

Zwickau/Lotte. Ein Bericht von Bild.de hat am Freitag für großes Aufsehen rund um den Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte gesorgt: Ein von der Mannschaft verweigerter Grillabend sei demnach ein letzter Beweggrund für Trainer Oscar Corrochano gewesen, die Vereinsführung um die dann erfolgte Vertragsauflösung zu bitten. Vertreter der Sportfreunde sehen das offenbar anders.

Die meisten Spieler wollten sich zu diesem Thema nicht nähergehend äußern. Viele Statements klangen ähnlich wie das von Linksverteidiger Nico Neidhart: „Zu dieser Geschichte will ich eigentlich nichts sagen. So viel kann ich sagen: Es ist ganz bestimmt nicht alles so abgelaufen, wie am Freitag zu lesen war“. Den SFL-Aktiven ging es bei ihren zurückhaltenden Erklärungen auch darum, kein weiteres Öl auf das Feuer zu gießen, um das Thema nicht neu hochzukochen. Denn auch sie wissen: Das Image des dörflichen Vereins hat zuletzt merklich gelitten.

Obmann Manfred Wilke, der Macher der Sportfreunde Lotte, zeigte wenig Verständnis für die am Freitag verbreitete Version, warum besagter Grillabend so nicht stattgefunden habe: „Ich nehme für mich in Anspruch, alles Wichtige mitzubekommen, was die Mannschaft betrifft. Von einem abgesagten Grillabend weiß ich nichts - also war das auch nicht so“, sagt Wilke. Auf Nachfragen wollte er sich aber nicht weitergehend äußern.

Freiberger: Grillabend war nur verschoben

Am vergangenen Mittwoch hatte der neue Innenverteidiger Jonas Acquistapace gegenüber unserer Redaktion auf Nachfrage erklärt, dass gemeinsam besprochen worden sei, den geplanten Grillabend nach der kommenden englischen Woche nachzuholen. Ähnlich äußerte sich nach dem 1:1 am Samstagnachmittag beim FSV Zwickau auch Lottes Torschütze Kevin Freiberger: „Es war klar, dass wir einen Einstandsabend mit unserem ehemaligen Trainer machen werden. Wir haben aber offen, also gemeinsam mit Oscar Corrochano, vereinbart, dass es sinnvoller wäre, einen solchen nicht nach einer Niederlage beziehungsweise vor dem ersten Erfolgserlebnis zu veranstalten“, so Freiberger: „Wir haben also alle gemeinsam und einvernehmlich beschlossen, dass wir den Einstandsabend auf einen Zeitpunkt nach einem positiven Erlebnis verschieben.“

Kein Dementi gab es allerdings allerseits zum von Beginn an gestörten Verhältnis der Mannschaft zu ihrem ehemaligen Trainer, worüber auch unsere Redaktion am Donnerstag ausführlich berichtet hatte. Auch darüber hatte bild.de ausführlich berichtet worden.