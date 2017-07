Beim 1:1 in Zwickau Sieg nahe Sportfreunde Lotte beim Einstand von Fascher stark verbessert

Zwickau. Beim Einstand des neuen Trainers Marc Fascher überzeugte Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte über weite Strecken als Gast des FSV Zwickau - auch wenn es beim 1:1 (1:1) nicht zum ersehnten ersten Saisonsieg reichte, der angesichts der Chancenflut und Überlegenheit in Überzahl möglich war und verdient gewesen wäre.

Aufstellung/Taktik: Lotte spielt im 4-3-3, mit dem SFL in zweieinhalb Jahren unter Ismail Atalan viele Erfolge gefeiert hatte. Zwei Veränderungen gibt es gegenüber dem 0:2 der Vorwoche beim Heimstart gegen Hansa Rostock: In der Innenverteidigung gibt Maximilian Rossmann (von Mainz U23) sein Debüt, im Mittelfeld spielt Joshua Putze (Energie Cottbus) anstelle von Marco Hober (nicht im Kader). Lotte spielt im 4-3-3 positionsgetreuer und mit weniger Pressing als noch unter Atalan. Soll heißen: Auf den einzelnen Positionen in den Mannschaftsteilen wird weniger rotiert. (Das Spiel im Minutenprotokoll: Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen)

Auffälligkeiten/Besonderheiten: Marc Fascher feiert seinen Einstand. Sein Vorgänger Oscar Corrochano war bekanntlich nur 13 Tage im Amt. Fascher hatte in 2009 als Trainer von Carl Zeiss Jena, die er in 14 gemeinsamen Spielen zum Klassenerhalt geführt hatte, den jetzigen FSV-Trainer Torsten Ziegner als Spieler unter seinen Fittichen. Das Spiel ist (beiderseits) wesentlich schwungvoller geführt als der SFL-Heimstart gegen Rostock. Fascher ist an der Seitenlinier aktiver als zuvor Corrochano. Aber er strahlt trotzdem neben Selbstvertrauen auch Ruhe aus.

Erste Halbzeit:André Dej tritt den ersten Freistoß, den Wendel herausholt – er flankt an Freund und Feind vorbei (3.). Lotte gehören die ersten drei Anfangsminuten, dann drücken die Gastgeber. Ronny Garbuschewskis Rechtsflanke köpft König in die Arme von Keeper Fernandez. Tim Wendel vergibt ebenfalls mit einem Kopfstoß die erste SFL-Chance – Johannes Brinkies hält (8.). 4:2 (nicht sonderlich gefährliche) Ecken nach 18 Minuten: Beide Mannschaften haben sich nach ihrer Auftaktniederlage offensichtlich viel vorgenommen, Zwickau agiert aber noch offensiver als die Gäste. Bei Zwickau muss Innenverteidiger Ali Odabas früh (25.) verletzt vom Platz, für ihn kommt Robert Koch. Die Sportfreunde finden wieder besser ins Spiel. Dej vergibt auf Vorlage von Putze die erste dicke SFL-(Doppel-)Chance (27.). Wieder ist es Dej, der eine Vorlage des zuvor bei allem großen Engagement unglücklich agierenden Hamdai Al-Ghaddioui knapp am Tor vorbeisetzt (32.). Dann die Lotter Führung: Putze behauptet im Mittelfeld den Ball und flankt. Ausgerechnet Kevin Freiberger, von dem bis dahin wie zuvor gegen Rostock kaum etwas zu sehen war, ist per Kopf zur Stelle und trifft ins kurze Eck (36.). Doch die Führung währt keine zwei Minuten. Nach einem Freistoß von René Lange steigt Torjäger Ronny König höher als der ansonsten starke Wendel und trifft ebenfalls mit dem Kopf zum 1:1 (38.). Aykut Öztürk hat per Kopf die letzte Chance der flotten erste Hälfte mit zwei einsatzfreudigen Teams, die mit offenem Visier agieren. Leichte Vorteile hatte unterm Strich sogar Lotte – spielerisch und in punkto Chancen.

Zweite Halbzeit: Mike Könnecke scheitert am gut abtauchenden Fernandez (52.). erste SFL-Chance der zweite Hälfte (63., Flachschuss nebens Tor). Dann dezimiert sich Zwickau. René Lange foult Freiberger beim Solo kurz vor der Strafraumgrenze. Der Stürmer wäre sonst frei auf Brinkies zugelaufen (65.). Der Freistoß aus 17 Meter von Al Ghaddioui ist kein Problem für den Keeper (66.). Fascher bringt für Al Ghaddioui, der wenig Bälle in der Spitze behauptet, Bernd Rosinger (69.). Freiberger kommt kurz vor dem Tor nicht richtig an die Hereingabe von Alexander Langlitz (72.). Dej hat die nächste günstige Abschlussgelegenheit (76.), trifft aber einen Gegenspieler. Lotte ist in Überzahl optisch überlegen, aber viele Unterbrechungen sind dem Spielfluss abträglich. Freiberger wird geschickt, doch Brinkies ist eher am Ball (78.). Erneut Freiberger geht nicht direkt aufs Tor, seinen abgewehrten Schuss kann Rosinger im Nachschuss nicht verwerten.

Fazit/Bester Spieler: Lotte agiert im Gegensatz zur Auftaktniederlage stark verbessert und zeigt alle Einsatzfreude. Auch fußballerisch war es ein großer Schritt nach vorne. In der zweiten Hälfte ließ der Spielfluss aufgrund der vielen beiderseitigen Nickligkeiten zunächst nach. In Überzahl drängt Lotte auf den Sieg, der auch verdient gewesen wäre. Nur die Chancenverwertung war ab der 30. Minute noch deutlich verbesserungswürdig. Bei Lotte ist Wendel bärenstark in der Offensive – dass er König nicht am Kopfstoß zum 1:1 hindern konnte, bringt leichte Abzüge.