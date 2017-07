Fanz und Cramer kürzer im Amt Wie Corrochano: Schnelle Trainerentlassungen im Profifußball

Lotte. Trainer Oscar Corrochano ist seit diesem Donnerstag ganz spezieller Rekordhalter. Der 40-Jährige darf sich mit dem fragwürdigen Titel „Trainer mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte der 3. Liga“ schmücken. Im deutschen Profifußball gab es aber sogar schon schnellere – und ebenso kuriose – Trainerentlassungen. Ein Überblick.

Nur 13 Tage konnte sich Oscar Corrochano im Amt halten – kein Trainer war jemals so schnell seinen Job in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands los oder gab ihn freiwillig her. Doch welche Trainer aus Deutschlands Profiligen haben vor dem Ex-SFL-Trainer so rekordverdächtig früh ihre Jobs verloren oder abgegeben?

Reinhold Fanz, Trainer Karlsruher SC, 2004/05

Nach nur sieben Tagen im Amt beurlaubte der Zweitligist Karlsruhe im Januar 2005 seinen Trainer wieder. Hintergrund damals war ein Machtkampf im Verein, bei dem sich der Hauptsponsor des Klubs, ein Energieversorger aus Süddeutschland, durchsetzte. Schon als Fanz als Trainer vorgestellt worden war, hatte die Firma EnBW unverhohlen mit dem Ende der finanziellen Unterstützung gedroht. Schon seit Jahren schwelte damals eine Auseinandersetzung zwischen dem EnBW-Vorstandsvorsitzenden Utz Claassen und Fanz aus deren gemeinsamer Zeit bei Hannover 96: Claassen hatte damals als 96-Chef Manager Franz Gerber entlassen, mit dem Fanz zuvor gut harmoniert hatte. Fanz hatte später in einem Interview Claassen sämtlichen Fußball-Sachverstand abgesprochen. Dieser ließ Fanz daraufhin diese Äußerung per Gerichtsbeschluss unter Androhung einer Geldbuße von rund 250000 Euro untersagen – und sägte ihn später in Karlsruhe wieder ab.

Dettmar Cramer, Trainer Hertha BSC, 1974/75

9 Tage – kein Trainer in der Bundesliga war kürzer im Amt als Dettmar Cramer. Bereits nach dem ersten Training löste er den Kontrakt mit den Berlinern wieder auf. Bei dem Training war kurioserweise auch das offizielle Mannschaftsfoto geschossen worden – ähnlich wie in Lotte, wo auch Corrochano auf dem offiziellen Saisonfoto zu sehen ist. Der „Kicker“ hatte im Jahr 1974 schnell reagiert: Im Sonderheft hatte die Redaktion den Trainer aus dem Bild einfach weggeschnitten – zum Glück stand er am Rand. Es war, so weit bekannt, das erste Sonderheft-Poster eines Bundes-ligisten ohne Trainer.

Als offizielle Begründung für seinen schnellen Rücktritt ließ Cramer auf der Pressekonferenz – die eigentlich zwecks seiner Vorstellung als Trainer veranstaltet wurde – „zwingend persönliche Gründe“ mitteilen. Wie der Spiegel später aufdeckte, wollte Cramer jedoch wohl keine Zusammenarbeit mit Hertha-Manager Wolfgang Holst, der vom DFB bestraft wurde, weil dieser mit dem Bundesliga-Skandal im Zusammenhang stand. Zudem soll Cramer sauer darüber gewesen sein, dass wenig Geld für den Kader zur Verfügung stand. Man hatte ihm versprochen, 1-2 deutsche Weltmeister zu holen – dazu kam es nie. Cramer fuhr, obwohl nach dem Rücktritt vertragslos, kurioserweise noch mit ins Trainingslager, weil Hertha BSC so schnell keinen Ersatz fand.

Ein Jahr später wurde Cramer, wegen seiner Körpergröße von 1,61m auch Napoleon genannt, Cheftrainer beim FC Bayern München und gewann in seiner ersten Saison den Europapokal der Landesmeister und 1976 den Weltpokal.

Michael Skibbe, Trainer Hertha BSC 2011/12

Michael Skibbe wurde zu Beginn des Jahres 2012 Trainer bei der Hertha, um nach 50 Tagen im Amt und gerade einmal 5 Pflichtspielen wieder zu gehen. Nach fünf wettbewerbsübergreifenden Niederlagen (1:12 Tore) samt DFB-Pokal-Aus sowie dem Schlussakkord einer 0:5-Pleite in Stuttgart musste Skibbe seinen Platz räumen. Wie später berichtet wurde, brachte ihm die Kündigung seines Vertrages mit Laufzeit bis 2014 eine Abfindung in Höhe von insgesamt 650000 Euro.

Christoph Daum, Trainer Eintracht Frankfurt 2010/11

Bevor für Michael Skibbe die 50-tägige Leidenszeit von Berlin begann, geriet er mit Eintracht Frankfurt in der Rückrunde der Saison 2010/11 derart in Abstiegsnot, dass die Verantwortlichen der Eintracht Skibbe gegen Christoph Daum austauschten – ein Trainerwechsel, der für riesiges Interesse der Medien sorgte. Daum seinerseits konnte die Mannschaft nicht vor dem Abstieg bewahren, nachdem man kein einziges Spiel unter seiner Regie gewinnen konnte und stattdessen sieben Spiele in Folge (!) verlor. Daum trat nach dem Abstieg am 16. Mai 2011 zurück – nach 54 Tagen als Eintracht-Coach.

Jens Keller, Trainer VfB Stuttgart 2010/11

58 Tage, also vier Tage länger als Christoph Daum bei Eintracht Frankfurt, konnte sich Jens Keller beim VfB Stuttgart halten. Stuttgart, seinerzeit als eher schwieriges Pflaster für Trainer bekannt, hatte zuvor bereits Armin Veh, Markus Babbel und Christian Groß innerhalb von zwei Jahren entlassen. Im Oktober 2010 sollte Jens Keller den VfB nach nur drei Punkten aus den ersten sieben Spielen unter Groß‘ Regie wieder auf die Erfolgsstraße führen. Am Ende seiner Amtszeit stand der VfB auf dem 17. Tabellenplatz, Bruno Labbadia wurde am 12. Dezember 2010 als Nachfolger präsentiert. Am Ende gelang zumindest der Klassenerhalt.

