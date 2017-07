Lotte. Nach nur 13 Tagen ist Oscar Corrochano nicht mehr Trainer der Sportfreunde Lotte – eine so kurze Amtszeit eines Coaches hatte es zuvor in der 3. Liga mit Ausnahme der Interimstrainer noch nicht gegeben. Ein Kommentar.

Eine echte Chance bekam Oscar Corrochano in Lotte nicht. Ob er wirklich der falsche Trainer für die Sportfreunde Lotte war – worauf einiges hindeutet – ist nach einem Pflichtspiel und wenigen Trainingstagen nicht verbindlich zu behaupten.

Ob freiwillig gegangen oder entlassen: Die Trainervita des Deutsch-Spaniers, die sich nicht wie ein Empfehlungsschreiben liest, hat nun ein weiteres negatives Kapitel. Eine reizvolle Aufgabe wie Lotte wird er so schnell nicht wieder erhalten.

Obmann Manfred Wilke muss sich fragen, ob diese Verpflichtung durchdacht war. Corrochano unterschied sich charakterlich und in punkto Spielphilosophie zu krass von dem, was Erfolgstrainer Ismail Atalan vor ihm ausgemacht hatte. Dass der nun gegangene Trainer – anders als er selbst behauptete – kein großer Freund des forschen Offensivfußballs ist, hätte Wilke herausfinden können. Das Profil, das der Obmann erstellt hatte, traf auf diesen Trainer nicht zu. Vermutlich war der Vertragschluss ein Schnellschuss von Wilke, der sich kurz danach in den Urlaub verabschiedete.

Mit Fascher kommt ein kompromissloser Mann der klaren Worte. Bereits in der ersten Einheit machte er dem Team seine Grundvorstellungen klar. Die Spieler stehen nicht nur deshalb in der Pflicht: So nachvollziehbar es war, dass sie Verantwortung übernahmen, als sie Zweifel an Corrochano formulierten, müssen sie nun beweisen, dass dieses Handeln nur eine klare, weil aus ihrer Sicht notwendige Ausnahme war.