Eindrücke vom ersten Training SF Lotte: Fascher ist gleich der klare Herr im Ring

Lotte. Lautstark, eindringlich und unmissverständlich: Im krassen Kontrast zum zurückhaltenden Oscar Corrochano stand der erste Auftritt des selbstbewussten Marc Fascher auf dem Trainingsplatz der Sportfreunde Lotte.

Eine Weile schaute sich der 48-Jährige am Spielfeldrand an, was sein Kader im „Elf gegen elf“ fabrizierte. Dass die Mannschaft wesentlich energischer und kommunikativer auftrat als in der Trainingswoche zuvor und im ersten Saisonspiel, dürfte dem Trainer gefallen haben. Doch bald machte Fascher deutlich, wer der Herr im Ring ist. (Weiterlesen: SF Lotte: Hat Corrochano seinen Vertrag selbst aufgelöst?)

„Im Strafraum gibt es kein Hararkiki“

Klare Worte fand er beispielsweise, als ihm das Abwehrverhalten des Teams nicht gefiel: „Im Strafraum gibt es keinen luftleeren Raum und kein Harakiri, sondern immer Manndeckung. Da übernehme ich Verantwortung. Das ist das Minimum, was ich erwarte“, gab er deutlich zu verstehen.

Gerne stellte Fascher zu Beginn seiner längeren Ausführung eine Frage: „Wie viele Spiele haben wir noch?“, lautete eine. „Die Zwickauer werden am Samstag mit Schaum vor dem Mund spielen. Wenn wir nur ditschidatschi spielen, gibt es eine Packung. Ihr müsst die sein, die total eklig sind. Die müssen kotzen, dass sie gegen euch spielen. Diese Aggressivität erwarte ich jetzt 37 Spiele lang“, lautete die Antwort.

Drei Spielertypen auf die Fascher steht

„Auf was für Spielertypen stehe ich?“, fragte Fascher später und nannte drei. „Was ich nicht abkann, ist, wenn jemand den Ball verliert und stehen bleibt. Das wäre eine Ich-AG, ein klares No-Go“, so die erste Beschreibung. „Ich möchte lieber Spieler haben, die zehnmal am Ball sind, achtmal Scheiße bauen und zweimal sensationell spielen, als einen, der kaum einen Ball hat. Nicht verstecken!“, führte er aus. Der dritte Typ ist der, der auch in negativen Phasen einer Partie nie aufgibt: „Wenn es nicht so läuft, müssen wir die Situation annehmen und zur Not aus Scheiße Gold machen. Das heißt immer, sich zunächst voll auf das Einmaleins des Fußballs zu konzentrieren.“ (Weiterlesen: Netzreaktionen zum Trainerwechsel bei den Sportfreunden Lotte)

Neuer Trainer führt Einzelgespräche

Zu 80 Prozent, so Fascher, könne er sein neues Team bereits gut einschätzen: Die letzten 20 Prozent kämen rasch über Einzelgespräche. Nach dem Training bat er Tim Gorschlüter, Alexander Langlitz, Kevin Freiberger und André Dej zum Gruppengespräch. Mit Torwart David Buchholz hatte Fascher einst in Münster zusammengearbeitet, mit Kevin Pires-Rodrigues, Langlitz und Freiberger in Essen.

Vertrag für Atalan-Neffe

Am Rande des Trainings wurde übrigens bekannt, dass der junge Mittelfeldspieler Zidane Atalan (zuletzt U19 des VfL Osnabrück) – ein Neffe des Ex-Trainers Ismail Atalan – einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat.