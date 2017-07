„Wir können viel mehr“ Langlitz: Lotte muss sich in Zwickau konzentrieren

Lotte. Der Betriebsunfall mit der Niederlage gegen Hansa Rostock soll korrigiert werden. Die Chance dazu besteht im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr im Stadion Zwickau.

Gerade weil es gegen die Ostseestädter nicht zu einem Punktgewinn reichte, soll das nun in Zwickau besser klappen. Dort könnte die Mannschaft schon einen gewissen Lerneffekt zeigen und die ersten Punkte der noch jungen Saison einfahren.

Nicht effektiv genug

Fehler wie gegen Rostock müssten dafür aber dringend abgestellt werden, sagt SFL-Rechtsverteidiger Alexander Langlitz. „Letzte Woche gegen Rostock sind wir erst gut angefangen. Wichtig war, dass wir auch bis ins letzte Drittel gekommen sind. Aber dann waren wir nicht effektiv genug, um einen nötigen Treffer zu landen. Ich glaube aber, dass wir so ein Spiel wie gegen Rostock noch öfter bekommen werden in einer Saison. Dass es für uns gleich zum Start schon so kam, ist natürlich nicht gut. Nur– so ist der Fußball eben.“

Ungerechter Elfmeter

Dafür müsse die Mannschaft wieder konzentriert auftreten. So wie über weite Strecken der vergangenen Saison, meint der 1,81 Meter große Verteidiger. „Wir müssen wieder dahin kommen, an unsere starken Leistungen anzuknüpfen. Es gibt Tage, an denen man vorne nicht so durchschlagkräftig ist. Daran müssen und werden wir arbeiten, damit es besser wird – am Besten jetzt gleich in Zwickau.“

Dafür braucht man allerdings auch das nötige Glück. Denn das hatten die Sportfreunde am vergangenen Wochenende wahrlich nicht. „Der Elfmeter war ungerecht, weil der Ball im Aus war und ich außerdem kein Foul gesehen habe. Und nach dem 0:1-Rückstand wurde es dann schwer in dieser schweren dritten Liga. Da kann schließlich jede Mannschaft gut verteidigen, so wie es Rostock bei uns getan hat. Leider haben wir im Spiel gegen Hansa keinen Schlüssel gefunden, um noch eine Wende zu schaffen. Obwohl wir das ja in der Halbzeit angesprochen hatten und auch abstellen wollten.“

Neue Nebenleute

Alexander Langlitz muss sich in dieser Saison auf neue Nebenleute einstellen. Denn durch den Weggang von Gerrit Nauber und die Verletzung von Matthias Rahn musste die Innenverteidigung neu zusammengestellt werden. Große Probleme sieht er damit aber nicht. „Das Spiel mit den beiden neuen Innenverteidigern war schon ganz gut. Sowohl Moritz Heyer als auch Jonas Aquistapace spielen ja auch nicht erst seit gestern Fußball. Wir hatten Zeit genug, um uns kennenzulernen, und es war ja auch nur der Jonas neu dabei. Moritz war ja vorher schon dai und auch schon mal als Innenverteidiger dabei“, sagt Langlitz, der im übrigen auch nicht an eine überzogene Erwartungshaltung der Fans glaubt. „Die Leute wollen immer sehen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wenn es dann aber nicht klappt, wir aber im Grunde alles gegeben haben, werden sie auch nicht sauer sein auf uns“, ist er überzeugt.

Noch Luft nach oben

Der 26-Jährige hofft jetzt, dass es in Zwickau besser läuft als beim Auftaktspiel – spielerisch und auch ergebnistechnisch. „Wir haben gegen Rostock im Ansatz gezeigt, was wir drauf haben. Aber wir können noch viel mehr und da ist noch Luft nach oben. In Zwickau müssen wir effektiver sein. Dort dürfen wir nicht viel zulassen und im letzten Drittel noch zulegen. Dort sollten wir punkten, denn sonst wären wir gleich im unteren Drittel dabei, was ja keiner will!“