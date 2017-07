So sind die anderen Partien der dritten Liga ausgegangen:

Wir gehen jetzt auf Stimmenfang. Mehr zu dem Spiel lesen sie gleich auf noz.de. Wir melden uns am Dienstag wieder, wenn die Sportfreunde im Heimspiel auf den SC Paderborn treffen. Bis dahin noch ein schönes Wochenende.

Am Ende bleibt es beim 1:1 zwischen Zwickau und Lotte. Tja, hier war eigentlich mehr drin. Nach der roten Karte für Lange kippte das Spiel und Lotte hatte die Möglichkeiten zum Siegtreffer. Vor allem Torschütze Freiberger war nah dran. Am Ende geht die Punkteteilung aber in Ordnung. Zwickau hatte zuvor ein leichtes Übergewicht.