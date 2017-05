Sportfreunde verlieren in Paderborn Lotte-Trainer Atalan: Wir brauchen einen radikalen Schnitt

Paderborn. Ausgebrannt, müde, in keiner guten Verfassung: Die Sportfreunde Lotte haben beim SC Paderborn das Finale um den Westfalenpokal mit 1:3 verloren und damit die dritte Teilnahme in Folge an der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal verpasst. Vom Pokalschreck war nichts zu sehen. Wer so auftritt wie der Drittligist am Donnerstag in der Benteler-Arena über weite Strecken der zweiten Halbzeit, hat es nicht verdient weiterzukommen.

„Wir müssen ganz schnell in den Urlaub. In den letzten 20 Minuten haben wir uns total aufgegeben. Auch nach einem 1:3-Rückstand ist noch was drin“, war Lottes Trainer Ismail Atalan vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht und forderte einen radikalen Schnitt. „Wir brauchen zehn bis 12 neue Spieler.“ Atalan sagte aber auch dies: „Die Mannschaft hat eine Riesenleistung in dieser Saison gezeigt. Ich bin stolz auf meine Spieler.“

Paderborn zielstrebiger

Paderborn war nicht wesentlich besser, aber zielstrebiger. So bekam der Drittligaabsteiger, der seinen achten Titel in diesem Wettbewerb holte, doch noch sein Erfolgserlebnis. „Es ging darum, Gesicht zu zeigen nach dem letzten Wochenende. Wir freuen uns, dass wir uns für den DFB-Pokal qualifiziert haben. Am Ende war es verdient. Damit ist aber nicht alles gutzumachen, was passiert ist“, kommentierte Trainer Steffen Baumgart, der den Abstieg der Ostwestfalen in die Regionalliga auch nicht verhindern konnte.

„Da hat etwas gefehlt“, redete Tim Wendel nicht um den heißen Brei herum. „Die Saison war lang, wir sind kaputt. Aber das soll keine Ausrede sein.“ Der Defensivmann und seine Mitspieler boten in einem Spiel, in dem mehr Fehlpässe als gelungene Aktionen produziert wurden, die schlechteste Saisonleistung. „Die Leute, die hintendran waren und aufgrund unserer prekären personellen Situation zum Einsatz kamen, haben nicht das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe“, sprach Atalan Klartext. Er wird möglicherweise an diesem Freitag seine

Rahn operiert

Vertragsverlängerung bei den Sportfreunden bekannt geben. Angeblich soll auch Routinier Tim Gorschlüter seinen Vertrag verlängert haben. Innenverteidiger Matthias Rahn ist inzwischen in der MediaPark Klinik in Köln am Außenmeniskus operiert worden. Die Reha absolviert Rahn bei Lottes Physiotherapeutin Melanie Hubert.

Nach zehn Minuten hatte Phillipp Steinhart die Riesenchance zur Lotter Führung, doch der Abwehrspieler schoss den Ball freistehend aus kurzer Distanz auf die Tribüne. Vorausgegangen waren ein feiner Pass von André Dej und gekonnte Weiterleitungen von Jaroslaw Lindner und Kevin Freiberger. Paderborn, das ebenso wenig zu bieten hatte, ging vier Minuten vor der Pause überraschend in Führung. Aykut Soyak passte zu dem Ex-Osnabrücker Marcus Piossek, der keine Mühe hatte, das 1:0 zu erzielen. Paderborn kam zwar in den zehn Minuten vor der Pause etwas besser ins Spiel, hatte das Tor aber nicht verdient. Ziemlich niveaulose 45 Minuten. Bock auf Fußball sieht anders aus.

Keine Besserung

Die Lotter Spieler kamen früh aus der Halbzeit zurück aufs Feld. Wahrscheinlich hatte Trainer Atalan ihnen die Leviten gelesen. Aber von Besserung war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Nach dilettantischem Abwehrverhalten schob Koen van der Biezen zum 2:0 ein. Piossek hatte den Ball fein mit der Hacke weitergeleitet. Nach einem Fehler von Wendel bekam Piossek den Ball. Dessen Vorlage verwertete Sven Michel zum 3:0 (78.). Saliou Sané markierte zwei Minuten später zwar den Anschlusstreffer, aber die Sportfreunde fanden überhaupt nicht mehr ins Spiel.