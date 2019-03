Lotte. Bis zur Gelb-Roten Karte für Innenverteidiger Matthias Rahn in der 76. Spielminute hat Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte den 1. FC Kaiserslautern im Griff gehabt. In Unterzahl kassierte das Team von SFL-Trainer Nils Drube zwei späte Gegentore und verlor 0:2.

„So ein Spiel dürfen wir nicht verlieren“, sagte Adam Straith. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, auch wenn der Wind in der ersten Halbzeit gegen uns war, haben wir uns Torchancen erspielt. Dabei haben wir nicht viel zugelassen. Mit dem Elfmeter hätten wir das Spiel auf unsere Seite kippen können. Das ist uns leider nicht gelungen“, sagte der SFL-Kapitän zum verschossenen Handelfmeter von Toni Jovic (22.).

„Auch in der zweiten Halbzeit waren wir bis zu der Gelb-Roten Karte die Mannschaft, die das Spiel bestimmt hat. Lautern war nicht einmal vor unserem Tor“, sagte Straith. „In Unterzahl gibt es ihnen noch mal einen Push. Wenn man dann am Ende einer englischen Woche zu zehnt spielen muss, sind die Beine natürlich schwer. Die Räume waren zu groß, und sie haben es brutal gut ausgenutzt.“ Sie waren in diesem Fall Timmy Thiele, der zum 0:1 einköpfte (86.), und der eingewechselte Florian Pick, der in der Nachspielzeit für den 0:2-Endstand sorgte (90.+3).

„Wir ärgern uns“

„Wir hatten zu leichtfertige Ballverluste“, sagte Michael Schulze. „Wenn wir die Chance hatten, ein bisschen Luft zu kriegen, haben wir es nicht genutzt. Es ist echt ärgerlich, dass wir die englische Woche so gestaltet haben mit drei späten Gegentoren, die uns viele Punkte gekostet haben. Wir ärgern uns selbst am meisten darüber. Es waren alles Gegentore, die wir hätten verhindern können.“

Teamkollege Tim Wendel trauerte dem vergebenen Strafstoß hinterher. „Wenn wir uns mit dem Elfmeter für die erste Halbzeit belohnen und in Führung gehen, passiert das gar nicht. Es wird dann ein anderes Spiel. Es ist auch ein Stück weit Pech, dass du in den letzten Minuten immer das Gegentor kriegst. Vielleicht ist es auch ein bisschen Unvermögen.“

Straith glaubt nicht, dass die späten Gegentore die Sportfreunde umschmeißen werden. „Unsere Moral ist dadurch sicher nicht gebrochen. Man sieht es trotzdem, dass wir fighten und die Köpfe nicht nach unten gehen“, sagte Straith.

Volle Konzentration in Schlussphase

Währenddessen richtete Schulze den Blick nach vorne: „Wir müssen das so schnell wie möglich aus den Köpfen herauskriegen. Wir haben jetzt gegen Braunschweig das nächste schwere Heimspiel vor der Brust und müssen zusehen, dass wir alle dafür sensibilisieren, dass in der Schlussphase volle Konzentration herrscht“, forderte der Routinier.