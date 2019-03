Wir gehen direkt auf Stimmenfang und lesen uns am Mittwoch wieder, wenn Lotte in Jena antritt. Machen sie es gut!

Was für eine Geschichte: In der Nachspielzeit bringt Reimerink den Ball von links herein, wo Wendel per Direktabnahme zum Ausgleich trifft. Die beiden Rückkehrer retten Lotte den Punkt!?