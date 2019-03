Der Ticker wird in 30 Sekunden neu geladen



Wir verabschieden uns an dieser Stelle aus Zwickau! Schönes Wochenende, bis nächste Woche!

Hinten stark, vorne extrem effektiv: Sehr zweikampfstarke Sportfreunde holen drei ganz wichtige Punkte in Zwickau und bauen den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf neun Punkte aus. Weiter geht es für den SFL am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Köln.

Abpfiff! Lotte gewinnt mit 2:0 in Zwickau.

Letzter Wechsel bei Lotte: Blomeyer kommt, Wegkamp verlässt das Feld.

König nochmal mit dem Schussversuch. Kroll lässt zwar abklatschen, hält den Ball im Nachhinein aber fest.

Die Nachspielzeit läuft.

Wechsel bei Lotte: Drinkuth kommt für Jovic.

Hoffmann macht es aber nicht ganz so gut wie Osterhelweg und schießt gut einen Meter über das Tor.

Rahn foult König 20 Meter vor dem Tor. Ähnlich gute Position wie vor dem 0:2, dieses Mal allerdings für Zwickau.

Leichte Beute für Kroll.

Nochmal Ecke für Zwickau.

Fünf Minuten noch. Die Zeichen stehen deutlich auf Auswärtssieg.

Gaines flankt von links, Straith klärt per Kopf.

Auch Reinhardt schießt mal aus dem Rückraum, Lotte bekommt aber wieder einen Fuß dazwischen.

Für den Lotte-Innenverteidiger kann es aber weitergehen.

Rahn hat einen Schlag abbekommen und muss behandelt werden.

Gaines zieht nach Innen und schließt ab: Direkt in die Arme von SFL-Keeper Kroll.

Fast das 3:0! Bester Spielzug der Sportfreunde, Oesterhelweg und Wegkamp leiten den Konter ein, Langlitz flankt anschließend von rechts rein, wo Wegkamp den Ball noch annehmen kann, dann aber geblockt wird.

Letzter Wechsel von Enochs: Barylla kommt für Antonitsch.

Keine Gefahr, Abstoß Lotte.

Härtel wird an der Eckfahne ausgedribbelt, Chato ist aber zur Stelle und klärt per Kopf zur Ecke.

Die Chancenverwertung der Lotter in diesem Spiel annähernd perfekt: Mit dem ersten Torschuss in Halbzeit zwei fiel das 2:0.

War das schon die Vorentscheidung? Kaum vorstellbar, dass die Zwickauer gegen diese kompakte Defensive der Sportfreunde noch zwei Tore schießen...

Oesterhelweg hebt den Ball über die Mauer und bringt die Sportfreunde mit 2:0 in Führung.

2:0!!!

Freistoß Lotte aus 20 Metern zentral vor dem Tor nach Foul an Wegkamp. Oesterhelweg steht bereit.

Dann aber trotzdem die erste Chance für Lotte in der zweiten Halbzeit, weil Zwickau im Aufbau Wegkamp den Ball in die Füße spielt. Der legt auf Oesterhelweg ab, sein Schuss wird aber geblockt.

... aber Oesterhelweg verdribbelt sich.

Den Freistoß köpft Lotte raus, der Konter läuft...

Rahn foult Bonga und bekommt Gelb - sehr harte Entscheidung...

Fast der Ausgleich! Ein Missverständnis zwischen Kroll und Rahn sorgt dafür, dass König an den Ball kommt - Außennetz!

Und auch Nils Drube wechselt zum ersten Mal: Der in Halbzeit eins starke Karweina geht runter, dafür kommt Oesterhelweg.

Gaines kommt für Miatke.

Interessanter Fakt am Rande: Die Sportfreunde haben kurz nach der Halbzeit übrigens die "500 Minute ohne Gegentor"-Marke geknackt.

Zwickau-Trainer Joe Enochs probiert mit Hoffmann frischen Wind in die Partie zu bringen. Könnecke muss dafür runter.

Die Partie spielt den Sportfreunden in dieser Phase aber sehr in die Karten, weil sie defensiv nun Beton anrühren können.

Wir warten also weiterhin auf die erste richtige Torchance in der zweiten Halbzeit.

Und die segelt über alle Spiele hinweg ins Toraus.

Geklärt, gibt direkt die Zehnte hinterher.

Neunte Ecke für Zwickau.

Chato, Rahn und Straith sind in dieser Phase die entscheidenden Spieler bei den Sportfreunden, denn das Trio räumt und köpft gerade alles weg, was Zwickau meist hoch nach vorne spielt.

Der anschließende Freistoß kommt flach vor das Tor, Lotte kann aber klären. Die Standards der Gastgeber sind bisher überhaupt kein Problem für die Sportfreunde.

Folgerichtig bekommt Langlitz Gelb.

Bonga erobert den Ball am Strafraum der Sportfreunde und setzt sich auf Außen durch. Langlitz kann ihn an der seitlichen Strafraumgrenze nur noch per Foul stoppen.

Wieder Ecke Zwickau, wieder problemlos geklärt.

Derweil ist Straith an der Seitenlinie und wechselt seine Schuhe.

Wegkamp und Schröter leisten sich nach einem Zweikampf ein Wortgefecht und diskutieren hitzig miteinander. Schiedsrichter Hanslbauer kommt hinzu und macht beiden klar: Ihr habt beide Unrecht. Und damit ist die Sache auch erledigt.

Nach seiner Platzwunde gegen Halle vor zwei Wochen spielt Rahn übrigens auch heute wieder mit blau-weißem Turban.

Bonga setzt sich gegen zwei Lotter durch und flankt in die Mitte, aber Rahn klärt per Kopf.

Spielt dann aber immer wieder schnell nach vorne und sucht vor allem immer wieder Karweina, der dieses Mal einen Pass aber nicht kontrollieren kann.

Das Bild in den ersten Minuten exakt das selbe im Vergleich zum ersten Durchgang. Zwickau mit viel Ballbesitz, Lotte steht sehr tief.

... und auch diese ist es nicht, weil König Kroll foult.

Direkt die erste Ecke von Zwickau. Die waren bisher nicht sonderlich gefährlich...

Pause beendet! Weiter geht es!

Glückliche Führung für die Sportfreunde, die in einer Phase, in der sie offensiv eigentlich wenig auf den Rasen bekommen haben, durch einen Standardtor in Führung gegangen sind.

Und dann ist Pause in Zwickau.

Kein Ertrag: Der Ball segelt ins Toraus.

Nochmal Freistoß für Zwickau aus aussichtsreicher Position, halblinks vor dem Tor.

Hofmann auf Karweina, aber Zwickau kann klären.

Etwas weniger als fünf Minuten noch bis zur Halbzeit. Lotte steht erstmal wieder tief und versucht, die Führung in die Pause zu bringen.

Jovic verliert im eigenen Strafraum den Ball, Kroll bügelt den Fehler aber wieder aus.

Interessante Statistik am Rande: Wenn die Sportfreunde mal in Führung gegangen sind, gab es in dieser Saison immer mindestens einen Punkt am Ende.

Die Führung ist durchaus schmeichelhaft für Lotte, was den Sportfreunden aber reichlich egal sein wird.

Härtel bringt den Ball scharf auf den zweiten Pfosten, wo Kapitän Straith goldrichtig steht und durch die Beine von Zwickau-Keeper Brinkies zur Führung einschiebt.

1:0 für die Sportfreunde!!

Jovic holt einen Freistoß gut 25 Meter vor dem Tor raus.

Kroll klärt zunächst, Reinhardt kommt aber aus dem Rückraum nochmal zum Schuss - der landet aber wieder in den Armen des Lotte-Keepers.

Nächste Ecke Zwickau...

Bei den Sportfreunden läuft offensiv auch deswegen wenig, weil sie Wegkamp überhaupt nicht mehr ins Spiel bekommen. Gerade in der Anfangsphase konnte der Mittelstürmer immer wieder gut Jovic und Karweina einsetzen. Das fehlt gerade.

Lotte entgleitet in dieser Phase das Spiel. Defensiv wird zu viel zugelassen, offensiv bringen die Sportfreunde nichts mehr auf den Rasen.

Beste Chance für Zwickau: Weil Lotte wieder mal den zweiten Ball nicht bekommt, wird die Kugel erneut in die Mitte gegeben, wo Bonga ans Außennetz köpft.

Die wird zunächst kurz ausgeführt, dann aber kommt die scharfe Hereingabe. König verpasst nur knapp.

Bonga aus 16 Metern, Rahn blockt mit dem Rücken zur Ecke.

Der zweite Ball landet allerdings fast immer bei den Zwickauern. Das sollte sich ändern, damit Lotte überhaupt die Möglichkeit bekommt, ins Umschaltspiel zu kommen.

...wieder ungefährlich. Straith ist zur Stelle.

Nächste Ecke Zwickau...

Die nachfolgende Ecke köpft Rahn aus der Gefahrenzone.

Und jetzt auch der erste richtig gute Schuss von Zwickau: Könnecke probiert es aus der Distanz, Kroll lenkt den Ball über die Latte.

Durcheinander im Sportfreunde-Strafraum. Nach einer Flanke kommt Bonga an den Ball, der sich aber mit seinem Mitspieler Lauterbach gegenseitig im Weg steht und somit nicht zum Abschluss kommt.

Nach zwei Konterchancen zu Beginn flacht das Spiel gerade ein wenig ab und es entwickelt sich die erwartete Partie, in der sich beide Mannschaften vor allem auf die Defensive beschränken.

Wenn der FSV den Sportfreunden mal den Ball überlässt, kommt bisher wenig rum. Oft wird zu überhastet der schnelle Ball in die Spitze gesucht.

Flanke Langlitz, Karweina verpasst knapp.

Abspielfehler von Chato im Aufbauspiel, der sich aber den Ball direkt wiederholt und so den Konter unterbindet.

Lotte steht hinten bisher richtig gut. Zwickau dürfte zwar um die 70% Ballbesitz haben, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

Richtig guter Schussversuch von Jovic: Der Kroate zieht aus 25 Metern ab, sein Flachschuss rauscht haarscharf am linken Pfosten vorbei.

Zwickau ist in der Anfangsphase bemüht das Spiel zu machen und drückt Lotte bis tief in die eigene Hälfte hinein. Das dürfte für den Sportfreunde allerdings sogar schmecken, immerhin können sie so ihr Umschaltspiel aufziehen.

... die wird kurz ausgeführt, dann aber direkt von Lotte geklärt.

Freistoß Zwickau, zur Ecke geklärt...

Das schnelle Umschaltspiel der Sportfreunde scheint bisher aber gut zu funktionieren. Insbesondere die Idee mit Karweina als vorderste Spitze ist vielversprechend.

Wieder ist Karweina durch, der sich dann aber per Übersteiger selbst austrickst und den Ball verstolpert.

Und jetzt auch die erste gute Chance für Lotte: Wegkamp verlängert zu Jovic, der direkt zu Karweina durchsteckt. Im Laufduell hat Karweina zwar die Nase vorne, sein Abschluss vom Sechzehner ist aber zu unplatziert.

Halle offensiv relativ deutlich im 3-4-3 mit König als Spitze. Die Sportfreunde im 4-3-3

Guter Schuss von Reinhardt, aber Kroll ist zur Stelle.

Erstes Foul von Rahn, Freistoß Halle aus gut 35 Metern...

Los gehts!

Zwickau in rot, Lotte in blau. Übersichtliche Nummer

...und da kommen sie.

Lotte vielleicht auch im 4-3-3 mit Karweina und Jovic hinter Wegkamp als zentralen Stürmer, Hofmann, Chato und Schulze im Dreier-Mittelfeld? Wir lassen uns überraschen...

Die Kulisse bisher eher spärlich. Wenn es am Ende 3000 werden, wäre das viel

Die Spannung steigt. Beide Teams sind für die letzten Instruktonen nach dem Aufwärmen in der Kabine verschwunden

Schiedsrichter heute Patrick Hanslbauer. Er leitete schon das Hinspiel. Das gewann Lotte 2:1 durch ein Tor in letzter Minute

Hallo aus dem Stadion

So, auf gehts, raus ins Stadion. In ca. 30 Minuten geht es los.

Fun Facts am Rande: Lotte hat in fünf Drittliga-Duellen noch nie gegen Zwickau verloren. Zwickau-Keeper Johannes Brinkies bestreitet heute sein 100. Pflichtspiel für die Schwäne.

Zwickau-Trainer Joe Enochs setzt auf Offensive mit sowohl Lauberbach und Bonga, als auch König in der Startelf. Taktisch vorstellbar so: Brinkies - Antonitsch, Wachsmuth, Gaul - Schröter, Miatke - Reinhardt, Könnecke - Bonga, Lauberbach - König

Lotte dann taktisch wohl in etwa so: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Härtel - Hofmann, Schulze, Chato Jovic - Karweina, Wegkamp. Erstaunlich: Mit dem wohl noch etwas angeschlagenen Al-Haizameh, Blomeyer und Awassi drei potenzielle Innenverteidiger auf der Bank.

Zur Ausgangslage: Beide Teams haben zuletzt ordentlich gepunktet und ein paar Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, aber beide haben noch deutlich zu wenig Zähler auf dem Konto, um sicher drinzubleiben.

90000 Menschen leben hier in der Geburtsstadt des Komponisten Robert Schumann, dem nicht nur hier, sondern auch in Wolgograd ein Denkmal gesetzt wurde. Der FSV Zwickau - oder die Schwäne, wie sie genannt werden - sind der große Imageträger der alten Bergbau- und Autostadt am Eingang zum Erzgebirge.

Durchaus schön ist es hier, aber auch schön verschlafen. So hatte die Mannschaft eine komplett ruhige Nacht, obwohl sie in einem Hotel mitten im Stadtzentrum übernachtet hat.

Genauer gesagt aus dem Stadtteil Eckersbach auf dem Berg über dem Stadtzentrum im Muldental Hier hat der FSV Zwickau seine Heimat

Hallo aus Zwickau