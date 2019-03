Die Führung durchaus schmeichelhaft für Lotte, was den Sportfreunden aber reichlich egal sein wird.

Kroll klärt zunächst, Reinhardt kommt aber aus dem Rückraum nochmal zum Schuss - der landet aber wieder in den Armen des Lotte-Keepers.

Bei den Sportfreunden läuft offensiv auch deswegen wenig, weil sie Wegkamp überhaupt nicht mehr ins Spiel bekommen. Gerade in der Anfangsphase konnte der Mittelstürmer immer wieder gut Jovic und Karweina einsetzen. Das fehlt gerade.

Lotte entgleitet in dieser Phase das Spiel. Defensiv wird zu viel zugelassen, offensiv bringen die Sportfreunde nichts mehr auf den Rasen.

Beste Chance für Zwickau: Weil Lotte wieder mal den zweiten Ball nicht bekommt, wird die Kugel erneut in die Mitte gegeben, wo Bonga ans Außennetz köpft.

Durcheinander im Sportfreunde-Strafraum. Nach einer Flanke kommt Bonga an den Ball, der sich aber mit seinem Mitspieler Lauterbach gegenseitig im Weg steht und somit nicht zum Abschluss kommt.

Nach zwei Konterchancen zu Beginn flacht das Spiel gerade ein wenig ab und es entwickelt sich die erwartete Partie, in der sich beide Mannschaften vor allem auf die Defensive beschränken.

Wenn der FSV den Sportfreunden mal den Ball überlässt, kommt bisher wenig rum. Oft wird zu überhastet der schnelle Ball in die Spitze gesucht.

Abspielfehler von Chato im Aufbauspiel, der sich aber den Ball direkt wiederholt und so den Konter unterbindet.

Richtig guter Schussversuch von Jovic: Der Kroate zieht aus 25 Metern ab, sein Flachschuss rauscht haarscharf am linken Pfosten vorbei.

Zwickau ist in der Anfangsphase bemüht das Spiel zu machen und drückt Lotte bis tief in die eigene Hälfte hinein. Das dürfte für den Sportfreunde allerdings sogar schmecken, immerhin können sie so ihr Umschaltspiel aufziehen.