Lotte. Vor dem Spiel des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC (0:0) sind drei Fragen in Bezug auf Innenverteidiger Matthias Rahn offengeblieben: Spielt er? Trägt er einen Helm oder einen Turban? Und hält er trotz seiner getackerten Wunde am Kopf durch?

Zwei der drei Fragen können mit klaren Ja beantwortet werden. Rahn hat gespielt und unter anderen gemeinsam in der Innenverteidigung SFL-Kapitän Adam Straith dafür gesorgt, dass Lotte zum dritten Mal in Folge kein Gegentor kassierte. Und Rahn hat die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit durchgehalten und mehrere Bälle mit dem Kopf gespielt. „In zwei Situationen ist der Ball genau auf die Narbe geprallt. Das tat schon weh, aber da musste ich dann eben auf die Zähne beißen. Das ist sicherlich kein angenehmes Gefühl, aber groß gestört hat es letztendlich nicht“, sagte der 28-Jährige, der keinen Helm wie Hinspiel, sondern einen Turban trug. Damit wäre auch die dritte Frage beantwortet.

Straith nicht zufrieden

Straith war trotz des Punktgewinns mit dem Ergebnis nicht zufrieden: „Es wäre einfach mehr drin gewesen, weil sie heute schlagbar waren. Wir waren überrascht, dass Karlsruhe tief steht und uns komplett das Spiel überlässt. Das ist neu für uns. Es zeigt aber auch, dass die Gegner in der Liga mittlerweile großen Respekt vor uns haben. In so einem Spiel müssen wir unsere ein, zwei Chancen einfach nutzen. Das hat heute gefehlt“, sagte der Kapitän.

Auch Angreifer Gerrit Wegkamp war nicht zu 100 Prozent mit dem Spiel zufrieden. „Wir müssen zusehen, dass wir wieder einen Gang hochschalten und als komplettes Team wieder ekliger auf dem Platz werden. Fouls meine ich nicht damit, sondern wir müssen aggressiver in Zweikämpfen sein und mehr Meter machen. Nur dann wird man belohnt“, sieht der 25-Jährige Steigerungspotenzial in Sachen Leidenschaft.

Wegkamp will Punkte vergolden

Mittelfeldspieler Michael Schulze ist hingegen mit dem Punkt zufrieden. „Wir sollten bescheiden bleiben. Das war heute sicherlich kein attraktives Spiel, aber das passiert ja häufiger mal in dieser Liga. Wir sind jetzt aber neun Heimspiele in Folge ungeschlagen, deshalb kommen wir damit klar“, sagte der Routinier.

Die Sportfreunde verloren ein Spiel im eigenen Stadion zuletzt am 5. Spieltag (0:1 gegen den Halleschen FC) und haben in dieser Saison elfmal unentschieden gespielt, womit sie hinter der SG Sonnenhof Großaspach (13) gemeinsam mit der Spielvereinigung Unterhaching (elf) auf dem zweiten Platz liegen. Von diesen elf Remis endeten fünf torlos, zuletzt das Spiel gegen Halle und nun gegen den KSC. „Wir haben jetzt die Chance, die zwei Punkte gegen Halle und Karlsruhe vergolden, wenn wir am nächsten Wochenende einen Dreier holen. Ansonsten sind die Punkte nicht viel wert“, sagt Wegkamp.

Rahn trauert und warnt

Und Rahn? Der trauert der Chance von Toni Jovic hinterher (57.). „Wenn wir die machen, gehen wir mit 1:0 vom Platz und lachen uns kaputt“, sagt Rahn, der dann noch einmal ernst wurde: „Wir haben durch die beiden letzten Spiele jetzt viel Selbstvertrauen, sollten aber trotzdem wachsam bleiben, weil der vierte Absteiger dieses Jahr noch sehr interessant wird.“