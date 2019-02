Fast! Der erste richtig gute Standard der Partie von Schulze, der Straith am langen Pofsten findet. Der Kopfball des Kapitäns geht knapp über das Tor.

Wieder Freistoß für Lotte. Geht hier vielleicht doch noch was?

Sararer verlässt den Platz, dafür kommt Fink in die Partie.

Freistoß Lotte, fast an der Eckfahne.

Und nach der Ecke brennt es das erste Mal lichterloh im Lotte-Strafraum. Die Sportfreunde können den Ball nicht klären, sodass Sararer aus fünf Metern zum Schuss kommt, aber an Kroll scheitert. Den Nachschuss von Pourie kann Lotte dann blocken. Glück gehabt.

Schulze bekommt den Ball aus einem halben Meter an den Arm. Der KSC fordert Strafstoß, Schiedsrichter Bramlage gibt aber Ecke. Richtige Entscheidung.

Die Partie geht langsam in die Schlussphase und es ergibt sich derzeit den Eindruck, als seien beide Teams mit dem Punkt ganz zufrieden...

Die Zuschauer können sich also schon mal auf eine lange Nachspielzeit vorbereiten. Allein diese Unterbrechung dauert nun schon fast fünf Minuten.

Uphoff muss verletzt raus, dafür kommt Ersatztorwart Sven Müller in die Partie.

Derweil scheint auch Uphoff nicht weiterspielen zu können. Der KSC-Keeper muss erneut am Rücken behandelt werden.

Und plötzlich die beste Chance im Spiel. Jovic ist frei durch und taucht vor Uphoff auf. Sein Schuss geht ganz knapp links am Tor vorbei.

Während die Partie unterbrochen ist, bedienen wir uns mal an einer ganz alten Fußball-Floskel: Ein Tor würde dem Spiel gut tun.

Die Partie immerhin deutlich umkämpfter als in der ersten Halbzeit. Nächster Freistoß für Karlsruhe.

Freistoß auf der anderen Seite. Oesterhelweg tritt aus gut 25 Metern an und...

Wanitzek bringt den Ball in den Strafraum, wo Sararer den Ball aber mit der Hand annimmt und es so Freistoß für Lotte gibt. Irgendwie symptomatisch für dieses Spiel...

Rahn foult Sararer an der Seitenlinie. Freistoß Karlsruhe.

Rahn klärt erneut per Kopf. So langsam müsste dem SFL-Innenverteidiger der Kopf brummen.

Nach gutem Beginn flacht das Spiel bis zur Halbzeit immer weiter ab, sodass die Zuschauer in Lotte eine sehr zähe, unansehnliche Partie geboten bekommen. Das 0:0 dementsprechend folgerichtig.

Oesterhelweg hat in aussichtsreicher Position den Ball, macht dann aber das, was er schon das ganze Spiel über macht: Er dribbelt zwei Gegner rein und verliert den Ball.

Das Spiel ist auch deshalb nicht gerade ansehnlich, weil sich beide Mannschaften in der Offensive immer wieder Stürmerfouls leisten und so überhaupt kein Spielfluss entsteht.

Zehn Minuten noch bis zur Halbzeit. So langsam könnte mal wieder was passieren...

Nach 30 Minuten der erste richtige Torschuss für Lotte. Wegkamp setzt sich im Mittelfeld gegen zwei Gegenspieler durch und zieht dann kurz vor dem Strafraum ab. Der Ball landet aber genau in den Armen von KSC-Keeper Uphoff.

Karlsruhe schafft es immer wieder mal, einen Ball im Spielaufbau der Sportfreunde abzufangen. Doch was für Lotte gilt, gilt auch für die Gäste: Die Pässe in die Spitze landen alle im nichts.

Die kann geklärt werden, doch Straith bringt den Ball nochmal vor das Tor, wo sich Rahn in den Kopfball wirft, der dann aber nicht Richtung Tor kommt.

Lotte ist bemüht eine Lücke in der KSC-Verteidigung zu finden, kommt auch gelegentlich mal durch das Mittelfeld. Die Pässe in die Spitze sind aber noch viel zu ungenau.

Munteres Spiel in den ersten zehn Minuten: Jetzt setzt sich Drinkuth auf links durch und flankt in die Mitte, wo Wegkamp aber über den Ball tritt.

Starke Parade von Kroll. Der KSC kontert schnell: Stiefler schickt Sararer, der Al-Hazaimeh aussteigen lässt und flach in Richtung langes Eck abzieht. Kroll ist unten und bewahrt die Sportfreunde vor einem frühen Rückstand.

Trotzdem haben die Karlsruher die erste Chance im Spiel: Pourie dringt in den Strafraum ein, sein Schuss aus zwölf Metern ist aber kein Problem für SFL-Keeper Steve Kroll.

Die Sportfreunde hingegen greifen wie immer früh und hoch an. Das stellt den KSC im Spielaufbau vor Probleme.

...die ist schwach getreten, Karlsruhe kann am ersten Pfosten klären.

Lotte tatsächlich im 4-3-3, die Karlsruher in den ersten Minuten im 4-4-2.

Die Sportfreunde ganz in Weiß, Karlsruhe komplett in Blau.

Auch die Tribünen füllen sich langsam, viele Zuschauer haben bereits in der Sonne auf der Haupttribüne Platz genommen. Am besten gefüllt ist aber bisher der Gästeblock, gut 500 KSC-Fans dürften da sein.

Die Sportfreunde verschwinden in die Kabine. In gut zehn Minuten geht es los.

Lotte übrigens mit der selben Startelf wie beim 0:0 in Halle letzte Woche. Nicht unwahrscheinlich, dass Trainer Nils Drube auch taktisch wenig ändert und seine Mannschaft im 4-3-3 auf den Platz schickt.

Wie erwartet dabei ist übrigens Matthias Rahn, der sich am letzten Samstag in Halle eine große Platzwunde an der Stirn zugezogen hat. Passend zu den weiß-blauen Trikots der Sportfreunde trägt er heute einen blau-weißen Turban.