Halle Mit dem 0:0 als Gast des Halleschen FC fiel der Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte zwar um drei Tabellenplätze zurück. Doch die Leistungen in den vier Spielen ohne Niederlage nach der Winterpause stimmen im Kampf um den Klassenerhalt eindeutig positiv.

„Wir lassen in diesem Jahr noch weniger Chancen zu als vorher“, freute sich beispielsweise Linksverteidiger Jeron Al-Hazaimeh nach dem Duell beim Tabellenvierten: „Wir verteidigen jetzt – nicht zuletzt in den Auswärtsspielen – besser als noch in der Hinrunde.“

Generell sei die konsequent gute Weiterentwicklung des Teams nach dem Trainerwechsel längst offensichtlich: „Zunächst war unter den neuen Trainern die Devise, den größten Fokus darauf zu legen, möglichst wenig zuzulassen und möglichst zu null zu spielen.“ In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison unter Trainer Matthias Maucksch hatte Lotte noch durchschnittlich 2,2 Gegentreffer kassiert. In den 19 Punktspielen unter den Trainern Nils Drube/Sven Hozjak beträgt der Schnitt nur noch knapp 0,9 Gegentore – eine beeindruckende Statistik. „Wir haben daran gearbeitet, noch gezielter Nadelstiche nach vorne zu setzen. Dass auch dies immer besser funktioniert, spricht für die Trainer und ebenso für uns Spieler“, sagt der 27-Jährige.

Lesen Sie auch: Sportfreunde Lotte beim 0:0 in Halle dem Sieg näher >>

Trotz des überraschenden Punktgewinns fielen die Lotter um drei Plätze auf Tabellenrang zwölf zurück – bei allerdings nun sieben statt sechs Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. „Auch wenn wir jetzt viermal in Folge nicht verloren haben: In dieser brutal engen Liga wird unser Blick nach unten gerichtet bleiben“, lässt sich Al-Hazaimeh von der starken Ausbeute von acht Punkten aus den letzten vier Spielen nicht blenden.

Kapitän Adam Straith brachte die Vorzüge der Mannschaft auf den Punkt, die sie auch in Halle demonstrierte: „Wir haben das erwartet harte Stück Arbeit angenommen, stark gefightet und diszipliniert verteidigt. Und wir haben erneut gezeigt, dass wir schwer zu schlagen sind.“

Außergewöhnliche Bilanz: SF Lotte hat seit August 2014 nach keiner 1:0-Führung noch verloren >>

Anzeige Anzeige

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, befand auch Mittelfeldspieler Paterson Chato. „Das einzige Manko: Wir müssen aus unseren vielen Chancen mindestens einen Treffer machen.“ Von der Abschlussschwäche konnte sich der einmal mehr einsatzstarke Akteur selbst nicht freisprechen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte er aus einem Meter Entfernung den Ball nicht über die Linie gebracht. Chato hatte sich vorgenommen, Torwart Kai Eisele zu überlupfen. „Doch der Winkel war dazu dann doch nicht günstig.“ Eisele bekam seine linke Hand noch vor den Ball.

„Wir haben jetzt das dritte Mal in Folge zu null gespielt. Und wir brechen mit unserem großen Einsatz auch hinten raus nicht ein“, betonte Chato: „Wir können nach unserer guten Wintervorbereitung unser hohes Tempo jetzt über 90 Minuten gehen.“

Ein Stück weit genervt war Innenverteidiger Matthias Rahn. In der 37. Minute hatte er nach einem Zusammenprall mit Pascal Sohm eine klaffende Wunde an der Stirn, die achtfach getackert wurde. Zum wiederholten Mal in dieser Saison spielte Rahn mit einem Kopfverband weiter. Erstmals war dies im Hinspiel der Fall, ebenfalls nach einem Kopfballduell mit Sohm.

„Das geht mir schon ein bisschen auf den Geist“, sagte Rahn und zeigte auf seine Wunde. „Dank des Adrenalins waren die Schmerzen bei der Behandlung und im weiteren Spielverlauf auszuhalten. Bei den Kopfbällen tat es aber schon deutlich weh“, sagte der 28-Jährige, der seinem Team ein Kompliment machte: „Wir regeln es mittlerweile gut – egal, gegen welchen Gegner. Wenn wir offensiv vielleicht noch ein Stück konsequenter werden, dann können wir zukünftig sogar noch mehr Spaß haben.“