Lotte. Eine Top-Leistung beim Tabellendritten benötigen die Sportfreunde Lotte am Samstag nachmittag, wenn man nicht mit leeren Händen heimkehren will. Dann steht für die Drube-Elf das schwere Auswärtsspiel beim Halleschen FC auf dem Programm (14 Uhr, Erdgas-Sportpark).

Das Hinspiel ging letztes Jahr noch knapp mit 0:1 verloren, jetzt könnte man dafür erfolgreich Revanche nehmen. Mithelfen sollte dabei sicherlich der Schwung vom 1:0-Sieg gegen Preußen Münster – auch wenn nicht allse klappte, was sich die Mannschaft vorgenommen hatte.

Doch die Drube-Elf ist aktuell gut in Schwung und bleibt bisher im Jahr 2019 noch ungeschlagen. Aus den drei Begegnungen gab es sieben Punkte und in der Tabelle den Sprung auf Platz neun.

Eine schöne Momentaufnahme, da ist sich auch SFL-Abwehrspieler Jeron Al-Hazaimeh sicher. Er feierte am vergangenen Mittwoch seinen 27. Geburtstag und fühlt sich in Lotte wohl. „Ich habe hier schon früher zwei Jahre lang von 2014 - 2016 eine schöne Zeit gehabt und die Rückkehr im vergangenen Sommer war absolut die richtige Entscheidung“, sagt der gebürtige Düsseldorfer, der nach dem Auslaufen seines Vertrages in der Universitätsstadt den Kontakt zu Manfred Wilke suchte. „In Lotte habe ich mich immer wohl gefühlt und man hat nicht vergessen, welch erfolgreiche Zeit wir hatten“.

Und seine Rückkehr hat sich gelohnt, denn er macht mit positiven Zahlen auf sich aufmerksam. 19 Punktspiele sowie ein Auftritt im Westfalenpokal stehen als „Arbeitsnachweis“ zu Buche. Dabei gelang dem Mann mit der Nummer 25 auch ein Tor.

Das Spiel gegen Münster war auch für ihn ein ganz besonderes. „Natürlich habe ich es genossen. Ich habe noch viele Freunde in Münster und viele waren auch im Stadion. Ich wohne ja immer noch dort und pendle zum Training mit Alexander Langlitz, der ebenfalls dort lebt“.

Nach dem verpatzten Saisonauftakt stehen die Sportfreunde Lotte mit nun 30 Punkten gut da. Der positive Auftakt ins neue Jahr hat der Mannschaft gut getan. Die Stimmung ist gelöst, es wird auf und abseits des Trainings viel gelacht. „Es macht einfach Spaß. Wir sind ein guter, verschworener Haufen. Viele unternehmen auch privat was zusammen. Der Trainer bringt außerdem eine gute Stimmung mit und wir können konzentriert trainieren. Außerdem bereitet er uns hervorragend auf den nächsten Gegner vor“, so der Linksverteidiger, der auch etwas vom winterlichen Abgang von Nico Neidhart profitierte.

Apropos Stimmung: Jeron Al-Hazaimeh setzt nicht nur auf den Platz gerne Akzente. Auch in der Spielerkabine gibt er den Ton an. Denn der 1,94 m große Profi ist gerne mal der Kabinen-DJ und sorgt musikalisch für gute Laune. Privat hat er seine Lieblingsmusik ebenfalls immer dabei. „Ich mach gerne deutschen Rap.“.

Damit weiter gefeiert werden kann, muss nun auch beim Halleschen FC gepunktet werden. Die erste Niederlage des Jahres soll noch weiter auf sich warten lassen. Doch das wird schwer, denn der HFC hat in den letzten vier Pflichtspielen keinen Gegentreffer schlucken müssen. Al-Hazaimeh: „In der 3. Liga hat man mittlerweile sicherlich Respekt vor uns, schließlich sind wir schon seit drei Jahren in der Liga mit dabei. Aber auch wir unterschätzen in diese Klasse sicher keinen. Am Ende kann in jedem Spiel die Tagesform entscheiden und da wollen wir die Nase vorne haben“. Mit der richtigen Einstellung und etwas Glück könnten die Sportfreunde Lotte also auch in Halle punkten.