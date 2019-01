Lotte. Paterson Chato, Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte, bekam beim 1:1 gegen 1860 München zu Unrecht die Gelbe Karte gezeigt – seine fünfte. Das geahndete Foul an Sascha Mölders hatte Adam Straith und nicht Chato begangen. Entsprechend legte Lotte am Samstag gemäß Paragraf 12 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB fristgerecht Einspruch gegen diese Verwarnung wegen Irrtums der Schiedsrichterin ein.

„Es war ganz klar eine Verwechslung. Das kann passieren“, sagte Trainer Nils Drube zur Verwarnung von Schiedsrichterin Riem Hussein in der 38. Spielminute des Freitagabendspiels. „Wir wollen am kommenden Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach aber nicht auf Chato verzichten. Wir haben schließlich die Riesenchance, den Gegner mit einem Sieg zu distanzieren und Preußen Münster vor dem Derby unter Druck zu setzen.“

Wahrscheinlich ist, dass der DFB Straith die Gelbe Karte zuspricht. Im späteren Spielverlauf hatte der Kapitän aber schon seine 3. Gelbe Karte der Saison gesehen. „Der DFB kann Adam eigentlich nicht nachträglich mit Gelb-Rot bestrafen – Adam hätte sich sicher anders verhalten, wenn er vorher bereits Gelb gesehen hätte“, ist Drube überzeugt.

In der Vorsaison hatte das DFB-Sportgericht eine Gelbe Karte gegen Mike Owusu von der SG Sonnenhof Großaspach nachträglich aufgehoben und diese Timo Röttger zugeteilt. Röttger war nach seinem Treffer zum 3:1 im November-Heimspiel gegen Preußen Münster auf den Zaun geklettert. Die fällige Verwarnung hatte Schiedsrichter Franz Bokop auf dem Spielberichtsbogen versehentlich bei Röttgers Mannschaftskameraden Owusu vermerkt. Dieser war kurz nach der Verwarnung für Röttger ins Spiel gekommen.

Fast ein halbes Jahr musste indes Mittelfeldabräumer Tim Wendel nach seiner Verletzung am ersten Spieltag auf sein Startelf-Comeback warten. Entsprechend war der 30-Jährige nach Abpfiff „richtig glücklich. Es ist ein super Gefühl und war ein großer Spaß, wieder mit den Jungs kämpfen zu können.“

Nachdem sich Wendel am 30. Juli 2018 beim Saisonauftakt gegen den SV Meppen (0:0) am linken Oberschenkel verletzt hatte, war Lotte von einer viel kürzeren Pause ausgegangen. „Zunächst war ein Faserriss diagnostiziert worden – es war aber ein Sehnenanriss“, sagte der Routinier. Folglich kehrte er viel zu früh ins Training zurück, was die Verletzung verschlimmerte. „Eigentlich fällt man mit einem Sehnenanriss nur sechs bis acht Wochen aus“, so Wendel, der aber in der gesamten Hinrunde nicht mehr einsatzfähig war und im letzten Spiel vor der Winterpause in der Schlussphase des Duells in Meppen (0:2) seine Rückkehr als Einwechselspieler feierte.

Die lange Pause war für ihn eine ungewohnte Situation. „Es war meine allererste schlimmere Verletzung. Es war ein blödes Gefühl, so lange zugucken zu müssen. Ich war nah dran, konnte dem Team aber nicht richtig helfen“, so Wendel: „Von außen zuschauen – das muss ich erst mal nicht mehr haben.“

Mit seinen Vertretungen im Mittelfeld war er in der Zwischenzeit zufrieden: „Michael Schulze, Lars Dietz und Paterson Chato – sie haben es alle gut gemacht.“ Nachdem sich Dietz in der Vorbereitung auf die restliche Rückrunde einen Syndesmosebandriss zugezogen hatte, hatte Drube trotzdem noch die Qual der Wahl, Wendel oder Schulze neben Chato aufzustellen. „Wir sind froh, dass Tim wieder da ist. Er ist athletisch bereits wieder auf einem hohen Niveau“, hatte Drube, unter dem Lotte in Heimspielen bei drei Siegen und vier Unentschieden noch ungeschlagen ist, bereits vor dem Neustart gesagt. Nur beim Einschätzen von taktischen Maßnahmen hätte man ihm in der Vorbereitung noch ein wenig die mangelnde Spielpraxis angemerkt.

„Ich fühle mich wieder bei nahezu 100 Prozent – ich bin wieder der Alte“, sagte Wendel, der gegen die Löwen ein ordentliches Spiel ablieferte. Der dienstälteste Akteur des Kaders, dem er seit Sommer 2013 angehört, ist zuversichtlich, dass sein Team die Klasse hält. „Es wird sicherlich ein hartes Stück Arbeit. Aber wir werden sie richtig gut bewältigen.“ Zumal sich Lotte bis Ende der Wechselfrist noch auf zwei Defensivposition verstärken will – darunter ein zweiter Ersatztorwart. Derweil ist Verteidiger Junior Ebot-Etchi zum TSV Steinbach Haiger (3. der Regionalliga Südwest) gewechselt.