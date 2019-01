Lotte Mit Toni Jovic, Sascha Härtel und Felix Drinkuth haben drei Neuzugänge des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte beim 1:1 gegen den TSV 1860 München gleich im ersten Spiel nach der Winterpause ihr Debüt gefeiert. Vor allem Jovic überzeugte mit einer kämpferischen Leistung.

Als Beweis dafür dient die 50. Spielminute, als Jovic den Ausgleich einleitete. „Ich habe die Gelegenheit gesehen, ihm den Ball abzunehmen und bin ein paar Meter mehr zurückgelaufen als sonst“, sagte der 26-jährige Kroate, der sich über die gesamten 90 Minuten aufrieb, immer wieder nachsetzte und sich in jeden Zweikampf warf.

Nach dem Spiel war der Stürmer froh. „Es war ein großartiges Gefühl, hier aufzulaufen. Ich bin total glücklich. Die Atmosphäre im Stadion war richtig toll.“ Mit dem Ergebnis war Jovic zum Teil zufrieden. „Es ist kein top Ergebnis, aber ein gutes Ergebnis. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft waren.“ Ein Tor war dem Angreifer in seinem ersten Pflichtspiel im Lotter Dress nicht vergönnt. Auch wenn er in der ersten Halbzeit nach einem Freistoß von Oesterhelweg eine gute Chance hatte. „Da habe ich den Ball erst sehr spät gesehen. Das ging alles zu schnell, sodass der Ball knapp rechts neben das Tor ging“, sagte Jovic, der sich in der Mannschaft gut aufgenommen fühlt. „Das habe ich nicht erwartet. Es waren alle sehr freundlich zu mir.“

„Niemand macht Matze einen Vorwurf“

Derweil war Innenverteidiger Matthias Rahn der Unglücksrabe auf Lotter Seite, nachdem er das 0:1 mit einem zu kurz geratenen Rückpass verschuldet hatte. „Niemand macht Matze einen Vorwurf. Er will jeden Zweikampf gewinnen. Er schmeißt sich in jeden Ball rein“, sagte Gerrit Wegkamp.