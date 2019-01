Al-Hazaimeh will den Ball reinbringen, doch die Freistoßflanke gerät deutlich zu kurz.

Bei 1860 deutet sich ein Doppelwechsel an. Aber erstmal gibt es Freistoß für die Gäste.

Die Münchner drängen die Hausherren gerade in die eigene Hälfte...

Jovic erkämpft sich den Ball in der eigenen Hälfte von Lorenz. Der Kroate spielt raus auf Oesterhelweg, der seinen Gegenspieler überläuft und von rechts in die Mitte flankt. Der Klärungsversuch von 1860 landet bei Chato, der den Ball zentral aus 17 Metern in die rechte Ecke schießt.