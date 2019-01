Testspieler Amara Condé (22 Jahre alt) hinterließ einen guten Eindruck. Foto: Witters

Lotte. Drei Testspiele hat Fußball-Drittligist in der Wintervorbereitung absolviert, in denen die Gastspieler Toni Jovic, Sascha Härtel und Amara Condé einen guten Eindruck hinterließen. Zwei Partien endeten remis, eins gewann die Mannschaft von SFL-Trainer Nils Drube, der ab Montag den Fokus voll auf den Auftakt der restlichen Rückrunde gegen den TSV 1860 München am Freitag, 25. Januar, (19 Uhr) setzt.