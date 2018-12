Meppen. Beim 0:2 des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte beim SV Meppen hat Tim Wendel nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Trotz der Niederlage schaut der 29-jährige Mittelfeldspieler ein positives Hinrunden-Fazit.

„Es war unglaublich schön, sensationell. Ich bin froh, dass ich wieder Gas geben und der Mannschaft helfen kann. Ich glaube, die Rückrunde wird nochmal besser als die Hinrunde. Aber wir haben eine Riesenhinrunde gespielt. Unsere Trainer haben richtig Struktur und Ordnung reingebracht. Wir hatten nach den ersten fünf Spieltagen nur einen Punkt. Das darf man nicht vergessen. “, sagte Wendel, der aufgrund eines Sehenanrisses im linken Oberschenkel in dieser Saison erst das zweite Mal auf dem Platz stand.

„Müssen die Dinger reinmachen“

Seinen ersten Einsatz in dieser Spielzeit hatte der Mittelfeldspieler ausgerechnet im Hinspiel gegen Meppen. Am 1. Spieltag endete die Partie torlos. Dieses Mal unterlagen die Sportfreunde den Emsländern. „Es ist mehr als unglücklich gelaufen. Die erste halbe Stunde sind wir klar die bessere Mannschaft, sowohl fußballerisch als auch von der Mentalität her. Wir haben die ersten zwei, drei guten Chancen. Adam Straiths Standard muss reingehen. Und dann werden wir durch einen Standard der Meppener eiskalt erwischt. Dann läufst du nur hinterher“, sagte Wendel nach dem 0:1 durch Nick Proschwitz (29.) und dem zweiten Gegentor durch Julian von Haacke (45.).

Sinan Karweina sprach von einem gnadenlos effektiven Gegner. „Meppen hat aus wenig viel gemacht. Wir können auf jeden Fall offensiv mehr. Da müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen. Die Dinger müssen wir in der ersten Halbzeit reinmachen und unsere Spielanteile ausnutzen“, sagte der 19-jährige Offensivspieler. „In der zweiten Halbzeit war es relativ schwer. Man weiß, je länger man kein Tor schießt, wirst du immer mehr hinterherlaufen. Dann hatte Meppen auch ein, zwei Entlastungsangriffe. Das raubt dir einfach Kraft, wenn du immer hinterherlaufen musst.“