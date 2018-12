Lotte. Kurz vor den Festtagen verlängern die Sportfreunde Lotte vorzeitig den noch laufenden Vertrag mit Jugendkoordinator Klaus Bienemann um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2020.

Bienemann gewann erfahrene Trainer für den Verein und entwickelte inhaltlich das sportliche Trainingsgeschehen weiter. Seit dem Amtsantritt verpflichteten die Lotter einige junge Talente. „Für uns ist die weitere Zusammenarbeit mit Klaus Bienemann sehr wichtig. Deshalb habe man vorzeitig eine Verlängerung angestrebt“, sagte Florian Heinrichs, zweiter Vorsitzender der Sportfreunde. „Die sportliche Entwicklung aller Teams und der damit verbundenen momentanen guten Tabellensituation in vielen Jugendteams haben uns in die Lage versetzt, den nächsten Schritt anzugehen. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich bisher. Wir möchten im oberen Jugendbereich und auch im Aufbaubereich die Tür in den Bezirk öffnen. Ob dies bereits im Sommer gelingt, ist natürlich davon abhängig wie die Rückserien verlaufen.“

Die Sportfreunde gehen mit Bienemann, der nach der Entlassung von Matthias Maucksch beim Spiel gegen den Halleschen FC (0:1) Ende August interimsweise auf der Trainerbank des Drittliga-Teams saß, ins Jahr 2019, wenn die Sportfreunde ihr 90-jähriges Jubiläum feiern. Heinrichs soll gemeinsam mit Bienemann die SF Lotte Juniors weiter voranbringen.