Englische Woche in der 3. Liga: Nach zwei sieglosen Spielen zum Auftakt empfangen die Sportfreunde Lotte am Mittwochabend, 8. August 2018, im Frimo Stadion die SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

Will den ersten Sieg einfahren: Lottes Trainer Matthias Maucksch empfängt am 3. Spieltag mit SF Lotte am Mittwoch, 8. August 2018, im Frimo Stadion die SG Sonnenhof Großaspach. Foto: Mrugalla