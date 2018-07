So nicht. Der Keeper pflückt den Ball runter.

Durch die zahlreichen Wechsel sind jetzt auf beiden Seiten mehr Lücken entstanden. So wird für den Zuschauer das Spiel endlich interessanter...

Lotte geht erneut in Führung!

Jetzt aber mal ein Lattenkracher der Gäste. Erkilinc tankt sich in Robben-Manier in den Strafraum, zieht ab, trifft aber nur die Unterkante der Latte. Den unplatzierten Nachschuss hat Kroll sicher.

Es bleibt hier ein müder Sommerkick. Almelo investiert kaum noch was in eigene Aktionen; sie lauern nur noch auf Konter.

Es sah schon so aus, als ob die Ecke der Sportfreunde vertändelt wurde, dann kommt die Flanke von Reimerink und Langlitz steht frei im Fünfer, köpft den Ball aber über das Tor.

Bis auf Sama, der schon in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde, hat Almelo das komplette Team ausgewechselt.

Lotte hat zur Pause gewechselt. Lindner und Reimerink sind neu im Spiel. Dafür sind Oesterhelweg und Schmidt sind in der Kabine sind geblieben.

Ganz in Blau als Heim-Trikot, ganz in weiß auswärts. Das Ausweichtrikot ist ganz in Rot.