Gleich doppelt traf Münsters Adriano Grimaldi (links, im Zweikampf mit Lottes Mats Facklam im letzten Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte). Foto: imago/Kirchner-Media

Lotte . Bereits am 4. Spieltag der 3. Liga wartet auf die Sportfreunde Lotte das zweite Montagsspiel. Zwei Wochen nach dem Heimspiel gegen den SV Meppen am 1. Spieltag (Montag, 30. Juli, 19 Uhr) wartet mit dem Duell am 4. Spieltag am 13. August (19 Uhr) das nächste Regionsduell. Keines der ersten fünf Lotter Heimspiele der Saison steigt an einem Samstag, dafür vier der ersten fünf Auswärtspartien.