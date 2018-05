Lotte. Bis Ende des vergangenen Monats wollten die Sportfreunde Lotte eigentlich einen Nachfolger von Trainer Andreas Golombek verpflichten. Doch eine Woche nach Saisonende hat der Fußball-Drittligist noch immer keinen neuen Chefcoach präsentiert.

Vor 14 Tagen standen die Sportfreunde in Kontakt zu Peter Vollmann, der in den vergangenen drei Spielzeiten starke Arbeit beim Lotter Ligakonkurrenten VfR Aalen geleitet hat. Zumindest zu einer kurzfristigen Einigung ist es dabei nicht gekommen. Auch mit der Personalie Oliver Zapel, der sich vor dem Start der abgelaufenen Saison als Kandidat für die Nachfolge von Ismail Atalan in Lotte vorgestellt hatte, sollen sich die Sportfreunde erneut beschäftigt haben.

Zuletzt lag die erste Priorität bei der Lotter Trainersuche auf eher unerfahrenen Übungsleitern, die bei Erst- und Zweitligisten in der Nachwuchsschmiede involviert sind. Nach den starken Erfahrungen mit Atalan können sich die Sportfreunde offenbar erneut gut vorstellen, auf einen jungen, unverbrauchten Coach zu setzen, der sich für höhere Aufgaben empfehlen will.

Hagen Schmidt (U-17-Trainer Borussia Mönchengladbach) hat den Lottern offenbar eine Absage erteilt. Auch Daniel Meyer (Leiter der Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln) und Ex-Profi Dimitrios Grammozis (U-19-Trainer VfL Bochum) sollen das SFL-Interesse geweckt haben. „Ich habe Vertrag beim VfL. Darauf konzentriere ich mich“, sagt Grammozis nur.