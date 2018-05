Lotte. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hat den dritten Zugang für diese Saison verkündet. Rechtsverteidiger Junior Ebot-Etchi kommt vom Regionalliga-Nord-Meister SC Weiche Flensburg. Der 22-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Der in Kamerun geborene Rechtsverteidiger, der sechs Einsätze für die deutsche U16-Nationalmannschaft sammelte, durchlief die U17 von Hertha BSC Berlin und spielte in der U19 je eine Saison für Hertha und dem VfL Wolfsburg. Seit Sommer 2015 kommt Junior Ebot-Etchi auf insgesamt 61 Einsätze in der Regionalliga Nord. Nach einer Saison bei der U23 des VfL Wolfsburg schloss er sich im Sommer 2016 dem VfB Lübeck an. Im Sommer 2017 wechselte er zum SC Weiche Flensburg.

Zuvor hatten die Sportfreunde Innenverteidiger Kevin Pytlik (20 Jahre, für eine Saison) vom Wuppertaler SV und den defensiven Mittelfeldspieler Noah Plume (21, für zwei Jahre) vom TSV Havelse verpflichtet. „Wir haben bei allen drei Spielern die Fantasie, dass sie trotz der unterklassigen Erfahrung und trotz des jungen Alters in der 3. Liga voll überzeugen können“, sagt Teammanager Tim Gorschlüter. Damit haben die Sportfreunde nunmehr 18 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.