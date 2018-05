Lotte. Eine echte Volksfeststimmung, die schon weit vor dem Anpfiff begann, genossen die 7270 Zuschauer im Frimo-Stadion. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hatte als starker Gastgeber dazu beigetragen, dass die Stimmung fast nie zu kippen drohte. Der Böllerwurf aus einem Magdeburger Block nach dem Spiel war die unrühmliche Ausnahme.

Herzlich hatten die Lotter ihre Gäste – manche campierten schon am Tag vor dem Spiel in Stadionnähe – willkommen geheißen. Diese reagierten von Beginn an dankbar. Viele feuerten beispielsweise die SFL-Cheerleaderinnen vor dem Spiel an. Auf der gemeinsam genutzten Haupttribüne wurde sich friedlich zugeprostet.

Nach der Führung (88.) begaben sich rund 100 Gästefans kurz aufs Spielfeld. Sie machten nach dem ersten Jubel keine Anstalten und kehrten umgehend auf die Osttribüne zurück. Mit dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Die Sicherheitskräfte öffneten erneut freiwillig die Tore, die FCM-Fans fluteten blitzartig den Platz. Zu ihnen gesellten sich bald die Lotter Anhänger. Nach dem Hinspiel hatten viele FCM-Fans die Lotter „Freibier Ultras“ für ihren Support gelobt. Seitdem besteht so etwas wie eine Freundschaft der Fans dieser Klubs mit blauer Farbe, die vereint ausgiebig feierten.

Lesen Sie auch: SF Lotte verabschieden Fernandez und Golombek feierlich, Freiberger und Rosinger aber nicht >>

Während Magdeburg in seinen Zweitligaplanungen schon recht weit ist, hat Lotte derzeit nur elf Spieler für die nächste Saison unter Vertrag. Zwei von ihnen – André Dej und Maximilian Oesterhelweg – haben eine Ausstiegsklausel. Von den 14 Akteuren mit auslaufenden Verträgen weiß nur ein eher kleiner Teil, ob SFL an einer Verlängerung interessiert ist. Auch das ist typisch Lotte.

Interessant: Für Betreuer Can Özalp wurde aus Übergangsjob bei SF Lotte echte Leidenschaft >>

Klar ist, dass Lotte gerne mit Adam Straith, Moritz Heyer, Kevin Pires-Rodrigues und Nico Neidhart verlängern würde. Während Neidhart und Straith bleiben wollen, dürfte sich eine Einigung mit Heyer und Pires-Rodrigues schwieriger gestalten.

Anzeige Anzeige

Alles über SF Lotte findet sich hier >>