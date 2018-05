Lotte. Eine feierliche Verabschiedung auf dem Rasen für Trainer Andreas Golombek, Betreuer Can Özalp und nicht zuletzt Benedikt Fernandez vor dem letztem Auftritt seiner Karriere, aber keine für die ebenfalls verdienten und entsprechend enttäuschten Stürmer Kevin Freiberger und Bernd Rosinger, die den Verein ebenfalls verlassen: Unterschiedlich waren die Gemütslagen bei den Sportfreunden Lotte nach dem 0:1 (0:0) zum Saisonabschluss im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg.

„Als ich mit dem Schlusspfiff zu heulen hätte beginnen können, kamen schon zig Magdeburger Spieler und Fans zu mir und haben zu meiner Karriere gratuliert und mir alles Gute gewünscht. Das zeigt, dass wir Fußballmenschen auch zusammenstehen können. Es gibt auch diese andere Seite“, sagte Fernandez nach dem Spiel. „Ich habe versucht, mein letztes Spiel zu genießen. Die starke Atmosphäre hier im vollen Stadion hat dies auch zugelassen“, so der verdiente Torhüter.

In den letzten Tagen sei ihm erst gelungen, auf seine Karriere bei Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FC Saarbrücken und den Sportfreunden Lotte zurückzublicken. „Im schnellen Fußballgeschäft kommt man ja nicht dazu. Wie sagte Oli Kahn doch: es muss immer weitergehen, immer weiter.“ Seit der vergangenen Winterpause hatte er Zeit, sich allmählich damit anzufreunden, dass ab diesem Sommer ein neuer Lebensabschnitt auf ihn wartet. „Fußball war mein Leben. Ihn zu verlassen, wird trotzdem schwer“, sagte der 33-Jährige, der bald eine Karriere beim Großdiscounter Aldi startet: „Dann gilt es, sich in einer für mich neuen Welt einzuleben.“

Auch Trainer Andreas Golombek hatte einige Wochen Zeit, sich mit seinem unfreiwilligen Abschied von SF Lotte abzufinden: „Ein Abschied tut dennoch immer weh. Nachdem der Klassenerhalt geschafft war, hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Luft ein wenig raus war. Deshalb bin ich auch so stolz über unsere heutige starke Leistung“, sagte der Coach, der noch nicht weiß, welchen Verein er zukünftig trainiert.

Aus freien Stücken in die Finanzbranche wechselt SFL-Betreuer Can Özalp. „Es war klasse, dass ich heute die Möglichkeit bekam, mich vor und von allen zu verabschieden und nochmal alles aufzuschnappen. Schon die ganzen Reaktionen der letzten Tage hatten mich richtig berührt. Richtig wehmütig bin ich dennoch nicht. Jetzt freue ich mich auf eine andere verantwortungsvolle Aufgabe.“

Auf eine andere Aufgabe freuen sich auch Kevin Freiberger (zu RW Essen) und Bernd Rosinger (noch keinen neuen Klub), den es zurück in seine bayrische Heimat zieht. Nur, dass sie nach den vielen gemeinsamen Erfolgen nicht wie Fernandez, Golombek und Özalp vor dem Spiel feierlich verabschiedet wurden, sorgte bei beiden für eine traurige Gemütslage. „Der Abschied macht mich nach der erfolgreichen Zeit schon wehmütig. Umso trauriger ist es, dass Bernd und ich nicht verabschiedet wurden. Das schmerzt schon. Zum Glück machen es die Jungs in der Kabine wieder wett.“

Er wisse, seinen Teil am Aufstieg der Sportfreunde Lotte, der starken ersten Drittligasaison und der DFB-Pokal-Sensation der vergangenen Spielzeit mit dem Viertelfinaleinzug beigetragen zu haben. „Ich wollte immer im Guten mit den Sportfreunden Lotte auseinandergehen. Ich sage Danke für eine schöne Zeit. Es wäre schön gewesen, wenn es andersherum auch so gewesen wäre. Aber offenbar bin ich ein Sündenbock“, so Freiberger.

„Dass wir nicht verabschiedet wurden, spiegelt einfach den Charakter einiger Leute hier wieder“, sagte indes Rosinger: „Für mich hat es mit Menschlichkeit zu tun, sich gegenseitig zu bedanken und Abschied zu nehmen. Ich habe aber auch sehr viele tolle Menschen hier kennengelernt. Es waren sehr, sehr schöne Zeiten hier, die ich vermissen werde - auch wenn das letzte Jahr verloren war. Wir konnten in Lotte mit dem Aufstieg und den Pokalsensationen gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München Fußballgeschichte schreiben. Es war wunderschön, ein Teil dieser Geschichte gewesen zu sein.“

Mittelfeldspieler André Dej konnte die Enttäuschung der scheidenden Stürmer verstehen: „Beide haben viel für den Verein geleistet.“ Er selbst bedauere zudem, nicht bei der offiziellen Verabschiedung von Golombek, Fernandez und Özalp dabei gewesen zu sein. „Da war der Rest der Spieler in der Kabine. Das hätte man auch anders lösen können. Doch es passt irgendwie auch zu dieser Saison mit mehr Tiefen als Höhen.“

Der SFL-Vorsitzende Hans-Ulrich Saatkamp betonte derweil: „Solange es keine neuen Verträge gibt, verabschieden wir auch niemanden offiziell. Auch die Sache mit Freiberger und Rot-Weiß Essen ist laut meinem Kenntnisstand noch nicht fix. Bei Rosinger gibt es noch Gespräche. Wäre es zu 100 Prozent klar, dass sie uns verlassen, hätten wir sie heute auch ganz bestimmt verabschiedet.“