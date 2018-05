Lotte. Fußball-Drittligist SF Lotte beendet am Samstag die Saison mit einem Heimspiel – zumindest auf dem Blatt Papier. Da der 1. FC Magdeburg mindestens 5000 Fans mit nach Lotte bringt, wird das Duell für die Sportfreunde zum Auswärtsspiel im heimischen Frimo-Stadion.

Für Fußball-Drittligist SF Lotte endet am Samstag eine turbulente Spielzeit. Zum letzten Spiel der Saison empfängt die Golombek-Elf den 1. FC Magdeburg. Ein richtiges Heimspiel wird es aber nicht. Die Gäste wollen in Lotte den Meistertitel holen und bringen zur Unterstützung eine riesige Fanschar mit. Bei den Sportfreunden steht die Partie im Zeichen des Abschieds. Neben dem Trainer werden mehrere Spieler den Verein zum Saisonende verlassen.

Wer trägt letztmals das Lotte-Trikot? Torwart Benedikt Fernandez bekommt gegen Magdeburg sein Abschiedsspiel. Danach wird der 33-Jährige seine Karriere beenden. Auch Kevin Freiberger läuft zum letzten Mal für Lotte auf. Den Offensivspieler zieht es zu RW Essen. Zudem muss Trainer Andreas Golombek gehen. „Jetzt, wo ich die Jungs erst richtig kennengelernt habe, ist es vorbei. Das tut weh“, so der Coach. Bei vielen Spielern ist die vertragliche Situation ungeklärt. Für sie könnte es ebenso der letzte Auftritt im Frimo-Stadion sein.

Wie sieht es personell aus? Neben den Langzeitverletzten fehlt Maximilian Rossmann wegen einer Gelbsperre. Adam Straith, Tim Wendel und Alexander Langlitz haben nur eingeschränkt trainiert. Der Einsatz des Trios ist fraglich.

Wie gehen die Sportfreunde die Partie an? „Nach einer ganz schweren Saison wollen wir uns vernünftig verabschieden“, sagt Golombek. Der Coach erwartet eine stimmungsvolle Kulisse und offensive Gäste. Dementsprechend stellt er seine Elf ein.

Was hat Magdeburg vor? Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist seit Wochen fix. Jetzt will das Team die bärenstarke Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft krönen. Zwei Titel hat der FCM schon eingefahren. Der ehemalige Lotter Philip Türpitz wurde zum „Spieler der Saison“ gewählt. Bei den Trainern gewann sein Coach Jens Härtel.

Was gibt es sonst noch? Lotte hat den ersten Neuzugang für die Saison 2018/19 verpflichtet. Der 20-jährige Innenverteidiger Kevin Pytlik wechselt ablösefrei vom Wuppertaler SV zu den SFL. Das von Keeper Fernandez im Spiel getragene Trikot wird versteigert. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung Lotte zugute. Mindestens 5000 Gästefans werden in Lotte vor Ort sein. Damit die Partie reibungslos abläuft, stockt die Polizei Steinfurt ihr Aufgebot mit auswärtigen Kräften auf. „Wir sind gewappnet und wünschen ein friedliches Fußballfest“, sagt Sprecher Reiner Schöttler.

Und wie geht das Spiel aus? Lotte wird dem FCM die Feierlaune nicht verderben. Das torreiche Duell geht 1:4 aus.