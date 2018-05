Auch die Lotter-Spieler sind natürlich schon in der Kabine. Einen Vorwurf brauchen sie sich nicht zu machen: Mit einer starken Leistung haben sie sich in den Sommer verabschiedet - ein Unentschieden wäre gerechtfertigt gewesen.

Wir bleiben auch nach dem Spiel noch am Ticker am Ball und berichten von den wahrscheinlichen Magdeburger Feierlichkeiten.

Oesterhelweg an die Latte! Der Flügelspieler zeiht nach innen, zieht aus 25 Metern ab und der Ball knallt an die Latte, auf die Torlinie und dann raus. Der Nachschuss von Schulze ist dann zu harmlos.

Der SC Paderborn ist derweil in Köln mit 3:2 in Führung gegangen. Die Magdeburger brauchen jetzt also den Sieg.

Der anschließende Freistoß landet in den Armen von Fernandez: Schafft er es, in seinem letzten Spiel eine weiße Weste zu bewahren?

Lohkemper dribbelt in den Strafraum, schießt dann aber deutlich am Tor vorbei.

Paderborn führt in Köln. Damit ist Magdeburg in der Blitztabelle aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei abgerutscht.

Jetzt probiert es Piossek, doch ein Magdeburger bekommt so gerade noch sein Bein in den Schuss.

Mittlerweile hat der Drittligaspitzenreiter die Spielkontrolle übernommen. Von den Sportfreunden kommt aktuell nicht mehr so viel wie am Anfang.

Slapstick in der Lotte-Abwehr: Rahn spielt einen Ball genau in die Füße von Lohkemper, der kann noch von Schulze abgelaufen werden, doch Schulze spielt Fernandez eben so abenteuerlich an, sodass dieser den Ball nur Richtung Strafraumecke klären kann. Der Schuss von Costly geht dann aber am Tor vorbei.