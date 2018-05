Lotte. Seit 2013 spielt Benedikt Fernandez bei den Sportfreunden Lotte. Zwischen dem Torhüter und dem Fußball-Drittligisten war es Liebe auf den zweiten Blick. Am Samstag, im Spiel gegen Magdeburg (13.30 Uhr), beendet der 33-Jährige seine Karriere. Weg aus Lotte geht der gebürtige Rheinländer deshalb aber noch lange nicht.

Ob es die ein oder andere Abschiedsträne geben wird? Benedikt Fernandez will es nicht ausschließen. „Ich bin ein emotionaler Mensch – also ja, vielleicht“, sagt er. Ob sein letzter Einsatz zwischen den Pfosten allerdings die Emotionen toppen wird, die ihn nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen überkamen oder dem Aufstieg?

„Der Aufstieg mit Lotte war schon was Besonderes“

„Es gibt im Laufe einer Fußballerkarriere eine Reihe an Spielen, die man nicht mehr vergisst“, sagt Fernandez. Das erste Bundesliga-Spiel zum Beispiel. Als Leverkusens Torhüter Hans-Jörg Butt im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 39. Minute Rot sah, durfte der damals 22-Jährige ran. „Das Debüt im UEFA-Cup und das 5:0 gegen Zürich“ kommen laut Fernandez auch auf seine Liste. „Aber der Aufstieg mit Lotte war schon was Besonderes“, sagt er und fügt an: „Und der Sieg mit Lotte im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Das war sehr emotional.“

Außen leicht geschunden, innen noch viel schlimmer

An die guten Momente denkt er kurz vor dem Karriereende immer öfter. Auch an all die Trainer wie Michael Skibbe, Bruno Labbadia und Jupp Heynckes („Menschlich der beste Trainer, den ich hatte.“). An die schlechten Momente erinnert ihn sein Knie. Außen sieht es leicht geschunden aus, innen ist es noch viel schlimmer. Der Außenmeniskus ist beinahe weg. Immer wieder muss es punktiert werden. Wenn es warm wird, wenn er es zu viel belastet, läuft Flüssigkeit hinein. Fernandez zeigt mit den Händen, wie dick es dann wird. Doppelt so groß wie das linke. Was gewesen wäre, hätte er sich vielleicht nicht 2007 das erste Mal schwer daran verletzt?

Ehrlich und reflektiert

Nur manchmal denkt er darüber nach. Aber er ist auch ehrlich und reflektiert. Er kann sich gut eingestehen, dass andere vielleicht mehr Talent oder Größenvorteile hatten. Wie René Adler, der ihm damals bei Leverkusen vorgezogen wurde. Angefreundet haben sich die beide dennoch. Fernandez ist keiner, der im Groll zurückblickt. Auch nicht auf die kurzzeitige Trennung, als er Lotte im Sommer 2015 verließ, weil sich die Vertragsverhandlungen zogen und da plötzlich ein Angebot aus Elversberg kam.

„Er steht da mit seinem steifen Knie…“

Er ging im Guten und kam wenige Wochen später genau so zurück. Weil es beim neuen Club nicht lief, wie er dachte. Weil Lotte eigentlich ja wusste, was es an dem Keeper hat: einen ehrlichen Arbeiter, der Verantwortung übernimmt. „Er steht da mit seinem steifen Knie und sieht manchmal aus, als könne er sich nicht bewegen, aber in der ersten Drittliga-Saison haben wir in 13 Spielen kein Gegentor bekommen“, sagt Sportdirektor Manfred Wilke.

Plötzlich heimisch

„Danach begann für mich hier erst die schönste Zeit“, sagt Fernandez. Davor war er ein Profi auf der Durchreise und Lotte eine Station, die zu Beginn noch nicht einmal besonders attraktiv war. Nun wurde er mit Freundin Lena, einer gebürtigen Lotterin, heimisch. Die Hinrunde der ersten Drittliga-Saison war wie ein Rausch, gekrönt durch den Vorstoß ins DFB-Pokal-Viertelfinale. „Wir waren eine Mannschaft aus Gescheiterten“, sagt Fernandez. Ein Team aus Spielern, die anderswo nie den ganz großen Durchbruch schafften. Gemeinsam waren sie stark.

Fragiles Gebilde

Wie fragil so ein Gebilde im Profifußball ist, zeigte sich in der letzten Saison. Dass vieles im Verein nicht rundlief, lässt ihn etwas wehmütig werden. Auch die Kritik, die an ihm nach dem 2:3 gegen Osnabrück laut wurde, hat ihn getroffen. „Ich hatte einen Patzer, aber ich habe nicht alle Tore verschuldet. Zuvor haben wir zehn Punkte aus fünf Spielen geholt. Da stand ich auch im Tor.“ Nach dem Derby gehörte er nicht mehr zum Kader. Die Entscheidung fällte er mit dem Trainerteam. Auch weil sein Knie immer mehr schmerzte. „Und was soll ich mich auf die Bank setzen, wenn wir einen jungen Torhüter haben, der so eventuell mal zu einem Einsatz kommen könnte – nur wegen der Prämien? Nein.“

Zurück in seinem Kasten

Am Samstag aber kehrt er zurück in seinen Kasten. Vielleicht wird er den Ball öfter werfen als abschlagen, und auch mal mit etwas Wehmut auf die Tribüne schauen, bei deren Bau vor zwei Jahren er geholfen hat. „Hat Spaß gemacht, und ich war ja eh nicht im Urlaub“, sagt er. Denn trotz aller Verdienste – seinen Vertrag bekam er erst kurz vor dem Saisonstart. Ohne einen Plan, wie es weitergeht, wollte er nie verreisen.

Erst Urlaub, dann zu Aldi

Diesen Sommer fährt er weg – zum ersten Mal seit acht Jahren. Seit Winter weiß er, was kommt: ein Trainee bei Discounter Aldi. Der Diplomierte Volkswirt muss dort erst alle Bereiche durchlaufen. Später soll er mehrere Filialen leiten. Ob da noch Zeit für Fußball bleibt? Fernandez hofft es. Er will Lotte gerne bei der Torwartausbildung in der Jugend unterstützen, wenn die neue Aufgabe ihm die Zeit lässt. Er verlässt den Profifußball, dem Verein und Lotte aber bleibt er auf immer verbunden.