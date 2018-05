Münster. Bei der 0:3-Niederlage des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte auswärts gegen Preußen Münster haben sich wie schon in der Woche zuvor gegen Würzburg (1:3) Schwächen in der Offensive offenbart. Der SFL-Angriff agierte trotz halbstündiger Überzahl wieder viel zu harmlos.

Nach der verdienten Niederlage fand der Lotter Offensivspieler Marcus Piossek deutliche Worte: „Man merkt schon, wie wichtig ein Spieler wie Adriano Grimaldi ist. Ein Knipser, der die Bälle vorne festmacht. So einen braucht man“, sagte der 28-Jährige. „Wir müssen uns in dieser Sicht für die kommende Saison verbessern und mehr Zug und Torgefahr entwickeln. Da müssen wir definitiv etwas am Kader machen.“ Mats Facklam und Piossek hatten in der ersten Halbzeit jeweisl eine gute Chance. Allerdings traf Facklam nur den Innenpfosten (30.). Piossek verfehlte das gegnerische Gehäuse knapp (38.) und musste aufgrund von leichten Oberschenkelproblemen noch vor der Pause vom Platz (44.).

Für ihn kam Kevin Freiberger ins Spiel, der zur nächsten Saison zu Rot-Weiss Essen wechseln wird. „Ich war ja schon einmal in Essen und hatte das Gefühl, dass meine Aufgabe dort noch nicht erfüllt ist. Es ist ein toller Club und ich habe richtig Bock, dort noch etwas zu erreichen“, sagte der 29-Jährige. „Es war an der Zeit, die Koffer zu packen. Ich hatte hier eine positive Zeit, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich gehen sollte.“

Damit verliert Lotte einen Offensivspieler. Mit Grimaldi stellte der Offensivspieler auf der anderen Seite seine Qualiäten unter Beweis. Der Toptorschütze der Gastgeber schnürte in seinem letzten Heimspiel für Münster einen Doppelpack. In der ersten Halbzeit stocherte der 27-Jährige die Kugel aus kurzer Distanz ins Tor (25.), nachdem Spielmacher Martin Kobylanski einen Freistoß mit viel Schnitt hereingebracht hatte. Zum zweiten Mal traf Grimaldi nach dem Seitenwechsel, als er einen langen Abschlag von Torhüter Maximilian Schulze Niehues verarbeitete und stark abschloss (83.). Zwischenzeitlich hatte Rossmann mit einem Eigentor für das 0:2 aus Lotter Sicht gesorgt (40.).

„Beim zweiten Tor verliere ich den Ball im Spielaufbau. Das kann passieren, muss man dann vielleicht aber auch noch auffangen“, sagte Tim Wendel, der bei der späteren Rudelbildung von Münsters Sebastian Mai von hinten am Hals gewürgt wurde. Der sah daraufhin völlig zu Recht Rot (62.). „Als wir in der Überzahl waren, da waren wir zu unkonzentriert und haben auch nicht mehr richtig dran geglaubt“, sagte Wendel. Es gab kein Aufbäumen mehr, und dass trotz halbstündiger Überzahl.