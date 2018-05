Münster. Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte verliert das vorletzte Spiel der Saison auswärts gegen Preußen Münster. Trotz einer etwa halbstündigen Überzahl unterliegt die Elf von SFL-Trainer Andreas Golombek vollkommen verdient mit 0:3.

Personelles: Golombek brachte nach der 1:3-Niederlage gegen die Würzburger Kickers vier neue Spieler. Michael Schulze kehrte nach seiner Außenbandverletzung für den an einer Rippe verletzten Alexander Langlitz in die Startelf zurück und begann hinten rechts. Für André Dej begann Dennis Brock, für Kevin Freiberger stürmte Mats Facklam und für den gelbgesperrten Maximilian Oesterhelweg stand Joshua Putze in der Startelf.

Bei Münster gibt es drei Veränderungen: Michele Rizzi, Martin Kobylanski und Benjamin Schwarz spielten für Ole Kittner, Jannik Borgmann und Nico Rinderknecht.

Erste Halbzeit: In der Anfangsviertelstunde kam kein richtiger Spielfluss zustande. Es gab viele kleine Fouls von beiden Mannschaften auf Höhe der Mittellinie. Während die Gäste aus Lotte sich um flaches Kurzpassspiel bemühten, setzte Münster auf lange Bälle. Allerdings spielten die Gastgeber diese meist viel zu lang, sodass die Bälle ins Aus flogen.

Das Spiel plätscherte danach etwas vor sich hin. Bis zur 25. Spielminute: Kobylanski brachte einen Freistoß von der linken Seite mit sehr viel Schnitt in den Strafraum. Nach kurzem Durcheinander, in dem Lotter Verteidigung den Ball nicht klären konnte, stocherte Grimaldi die Kugel aus dem Fünfmeterraum über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt geht die Führung für die Preußen in Ordnung, weil Lotte etwas weniger investierte als die Gastgeber.

Chance zum Ausgleich, dann Eigentor

Fünf Minuten nach dem 0:1-Rückstand hatten die Sportfreunde aber direkt eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einer schönen von Marcus Piossek initiierten Kombination gelangte der Ball schließlich auf der linken Seite des Strafraums zu Facklam. Der Stürmer zog ab und setzte das Leder an den rechten Innenpfosten (30.). Nach einer Grimaldi-Chance (36.) und einer Schuss-Möglichkeit von Piossek (38.) kassierte Lotte das 0:2 bitter durch ein Eigentor. Nach einem Ballverlust der Sportfreunde in der Vorwärtsbewegung spielte Grimaldi den Ball links auf Philipp Hoffmann. Der passte scharf und flach in die Mitte, wo Maximilian Rossmann per Grätsche versuchte den Ball zu klären, aber die Kugel ins eigene Tor lenkte (40.).

Zweite Halbzeit: Direkt nach Wiederanpfiff vereitelte Lottes-Keeper David Buchholz ein weiteres Gegentor. Hoffmann steckte auf Grimaldi, der mit einem Schuss aus kurzer Distanz am Schlussmann scheiterte (47.). In der 53. Minute vergab Kobylanski nach einer Hoffmann-Hereingabe eine weitere hochkarätige Chance.

Auf der anderen Seite kam Lotte in der 58. Minute zu einer Doppelchance: Erst scheitere Facklam mit einem satten Schuss am Preußen-Torhüter Maximilian Schulze Niehues. Auch den Nachschuss von Joshua Putze blockte die Defensive der Gastgeber.

Hitzige Phase mit Platzverweis

Dann gab es eine unschöne Szene: Freiberger wird im Mittelkreis angespielt und von Rizzi sehr rüde abgeräumt. In der folgenden Rudelbildung mit vielem Geschubse würgte Münsters Sebastian Mai SFL-Kapitän Tim Wendel von hinten am Hals und sah dafür völlig zu Recht die Rote Karte (58.). Wendel sah nach dem Tumult Gelb, Rizzi für das Foul ebenfalls Gelb, womit er noch gut bedient war.

Danach konzentrierten sich beide Teams wieder aufs Fußball spielen. Die Sportfreunde konnten die etwa halbstündige aber nicht ausnutzen. Torraumszenen waren Mangelware, bis auf einen harmlosen Abschluss des eingewechselten André Dej (77.). Schließlich machte Grimaldi in der 83. Minute alles klar erzielte mit seinem zweiten Treffer das 0:3 aus Lotter Sicht.

Fazit: In der ersten Hälfte kassierte Lotte zwei vermeidbare Gegentore, hatte aber auch eine Großchance zum Ausgleich. Über die gesamte 90 Minuten kam insbesondere von der Lotter Offensive aber viel zu wenig, sodass die 0:2-Niederlagen gegen Münster vollkommen verdient ist.

Nächstes Spiel: Am Samstag, 12. Mai 2018, empfangen die Sportfreunde um 13.30 Uhr zum Abschluss der Saison den künftigen Zweitligisten 1. FC Magdeburg im Frimo-Stadion.