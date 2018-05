Lotte. Fußball-Drittligist SF Lotte bestreitet am Samstag auswärts gegen Preußen Münster sein vorletztes Spiel der Saison. Für Flügelflitzer Kevin Freiberger könnte es ebenfalls die vorletzte Partie im Trikot der Sportfreunde sein.

Was ist mit Freiberger? Bei Lotte hat der Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2019. Doch den 29-Jährigen zieht es nach unseren Informationen wahrscheinlich zum Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Dort ist Freiberger kein Unbekannter. 2015 hatte der VfL Osnabrück den gebürtigen Essener für ein halbes Jahr dorthin ausgeliehen (13 Spiele, zwei Tore). Die Sportfreunde kündigten für Montag oder Dienstag an, Transferentscheidungen bekannt zu geben. Dann könnte auch der Name des Nachfolgers von SFL-Trainer Andreas Golombek fallen.

Was fordert Golombek in Münster von seinen Spielern? In der Tabelle geht für Lotte nicht mehr viel. Der Tabellen-15. kann maximal noch auf Rang zwölf klettern. „Wir wollen uns in Münster vernünftig präsentieren, auch wenn die Luft raus und die Spannung abgefallen ist“, sagt Golombek.

Worauf muss Lotte aufpassen? Auf jeden Fall auf Preußen-Stürmer Adriano Grimaldi. Der Ex-VfLer erzielte in dieser Saison in 30 Spielen 13 Tore. „Wenn man den aus den Augen verliert, dann schießt er ein Tor“, warnt Golombek. Zudem glaubt der 49-jährige Fußballlehrer, dass Münster offensiver als noch im Hinspiel agieren wird. Das macht Golombek an der Systemumstellung auf 3-4-3 unter Trainer Marco Antwerpen fest.

Wie sieht es personell aus? Alexander Langlitz verletzte gegen Würzburg sich an einer Rippe, als er nach einem Zweikampf mit dem Oberkörper auf den Ball fiel. Für den Rechtsverteidiger könnte Michael Schulze ins Team zurückkehren, der nach nach einer Außenbandverletzung zurück ist. Für den mit Achillessehnenproblemen kämpfenden Adam Straith könnte zudem Matthias Rahn spielen, der sich nach seinem Muskelfaserriss wieder fit gemeldet hat. Maximilian Oesterhelweg wird aufgrund seiner Gelbsperre fehlen.

Und wie geht es aus? Lotte holt einen Punkt – 1:1.