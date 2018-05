Rossmann (ET)

Die Sportfreunde verlieren das letzte Auswärtsspiel der Saison mit 0:3 gegen Münster. Am Ende auch in der Höhe ein verdientes Ergebnis. Das Manko bleibt das Offensivspiel. Selbst in Überzahl konnte Lotte kaum Druck entwickeln und kassierte sogar noch den dritten Treffer.

Schluss. Müller pfeift ab.

Heyer legt den Ball nach außen zu Schulze. Dessen Hereingabe fängt der Keeper ab.

Die Luft ist raus. Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

Gelbe Karte für Rossmann.

Eine weitere Ecke für Lotte. Münster klärt per Kopf.

Lotte kombiniert sich an den Sechzehner, Facklam letztendlich mit dem Fehlpass.

Hoffmann verlässt das Feld, Heinrich ersetzt ihn für die letzten Minuten bei Münster.

Grimaldi bekommt die Kugel in den Lauf, zieht auf das Tor zu, scheitert jedoch erst an stark reagierenden Buchholz. Doch der Stürmer setzt nach und bringt die Kugel aus spitzem Winkel im Netz unter.

TOR! Grimaldi markiert das 3:0

Rühle marschiert durch das Mittelfeld, sein Pass in die Tiefe kommt nicht an.

Zehn Minuten bleiben den Sportfreunden noch. Bislang deutet hier allerdings wenig auf eine Aufholjagd hin.

Mehr Spielfluss legt aktuell wieder Münster auf den Platz. Wendel klärt schließlich gegen Rühle.

Neidhart bekommt ebenfalls die Gelbe Karte.

Grimaldi zieht per Dribbling rechts in den Sechzehner, kommt zu Fall. Aber kein Elfmeter. Richtige Entscheidung.

Dej wird zentral am Sechzehner angespielt. Sein Drehschuss geht einen Meter über das Tor.

Lotte treibt den Ball nach vorne, Schulze bekommt die Kugel. Doch auch dieser Angriff verpufft. Lotte kommt kaum in gute Abschlusspositionen.

Wechsel bei Münster: Kobylanski muss für Rühle weichen.

Der Ballverlust führt direkt in einen Konter. Münster spielt es jedoch schlecht aus. Am Ende fängt Buchholz die Kugel ab,

Lotte spielt sich den Ball am Sechzehner zu. Am Ende verliert Heyer den Ball.

Freiberger bedient Heyer im Sechzehner, der bleibt aber hängen. Lotte natürlich nun mit mehr offensiven Szenen, bislang jedoch ohne Durchschlagskraft im Strafraum.

Münster spielt eine Ecke auf den ersten Pfosten. Grimaldi kommt an die Kugel, köpft knapp vorbei.

Die Zuschauerzahl im Preußenstadion: 6683.

Gelb für Heyer nach Foul an Grimaldi.

Freiberger zieht in den Sechzehner, sein Pass ins Zentrum wird jedoch abgefangen.

Kann Lotte die Überzahl nun nutzen? 25 Minuten bleiben noch. Die Partie wird deutlich ruppiger.

Ecke für Lotte. Der Ball fliegt zweimal zurück in den Sechzehner. Am Ende bekommt Schulze die Kugel an die Hand.

Letzter Wechsel bei Lotte: Hober kommt für Putze.

Und Rizzi bekommt außerdem eine Gelbe Karte für sein Foul an Freiberger.

Wendel bekommt zudem die Gelbe Karte!

Mai bekommt die Rote Karte! Der Preußen-Spieler wurde handgreiflich gegen Wendel.

Heftige Szenen am Mittelkreis. Freiberger wird gefoult, anschließend geht es rüde zu. Es wird geschubst und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Was macht Schiedsrichter Müller?

Eine halbe Stunde bleibt den Sportfreunden hier noch. Ein schneller Anschlusstreffer und plötzlich wäre hier wieder etwas möglich. Kommt noch eine Schlussoffensive von Lotte? Zumindest werden die Gäste wieder aktiver.

Noch nachzuliefern: Brock hat eben eine Gelbe Karte bekommen.

Riesenchance für die Sportfreunde. Facklam setzt sich durch im Sechzehner, scheitert jedoch am Keeper. Im Nachschuss scheitert ebenfalls Putze. Beste Szene seit Langem für Lotte.

Anschließend geht Pires-Rodrigues vom Feld. Für ihn kommt Dej.

... als auch für Braun.

Braun und Pires-Rodrigues geraten aneinander. Kurze Aufregung. Gelbe Karte sowohl für Pires-Rodrigues ...

Der 2. Durchgang bleibt unverändert. Münster dominiert. Freiberger läuft sich indes am Sechzehner fest. Lotte findet offensiv zu wenig statt.

Hoffmann bricht rechts im Sechzehner durch, seine Hereingabe vor das Tor befördert Rizzi aus kurzer Distanz über das Tor. Das hätte eigentlich der dritte Treffer sein müssen.

Flanke von Wendel, allerdings ins Toraus.

Schwarz humpelt in Begleitung des medizinischen Personals vom Feld. Für ihn kommt Al-Hazaimeh, ehemaliger Spieler bei Lotte.

Nächste Verletzungsunterbrechung. Dieses Mal liegt Schwarz am Boden. Offenbar hat er sich schlimmer verletzt.

Rossmann kann Hoffmann nicht aufhalten vor dem Sechzehner, der bedient Grimaldi. Doch Buchholz reagiert stark am kurzen Eck und pariert gegen den Stürmer.

Beide Mannschaften kehren unverändert zurück auf das Feld.

Es geht weiter. Lotte eröffnet den 2. Durchgang.

Die Sportfreunde gehen mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Und in Summe ist das verdient. Münster war über weitere Strecken die aktivere Mannschaft. Die Gegentore waren allerdings beide vermeidbar: Beim 0:1 durch Grimaldi bekommt Lotte den Ball im Getümmel am Fünfer nicht geklärt, beim 0:2 bugsiert Rossmann die Kugel ins eigene Netz. Auf der Gegenseite bedeutete ein Pfostentreffer durch Facklam die beste Chance der Mannschaft von Andreas Golombek. Insgesamt bot Lotte im Spiel nach vorne jedoch zu wenig Ansätze.

Halbzeit.

Nach Freistoß kommt Schweers aus 22 Metern zum Abschluss. Der Flachschuss geht in die Arme von Buchholz.

Ein weiterer Freistoß von Pires-Rodrigues landet in den Armen von Preußen-Schlussmann Schulze Niehues.

Erster Wechsel bei Lotte: Freiberger kommt für Piossek. Offenbar ist Piossek angeschlagen. Anders ist der Wechsel nicht zu erklären.

... Pires-Rodrigues bringt die Kugel in den Sechzehner, Münster klärt.

Gute Freistoßmöglichkeit für die Sportfreunde. Foul an Brock ...

Münster gewinnt den Ball im Mittelfeld. Grimaldi treibt den Ball nach vorne, bedient Hoffmann, der den Ball vor das Tor legt. Rossmann will klären und grätscht den Ball ins eigene Netz. Möglicherweise hätte Buchholz den Ball aber auch ohne das Eingreifen von Rossmann gehabt. Unglückliche Szene.

TOR! Rossmann mit einem Eigentor. 0:2!

Wendel schickt über rechts Schulze in den Sechzehner, der spielt die Kugel hoch ans Sechzehnereck. Piossek kommt zum Abschluss und scheitert knapp.

Münster ist wieder mehr am Drücker. Lotte lässt sich in die eigene Hälfte drängen. Heyer klärt in Nähe der Eckfahne gegen Hoffmann.

Grimaldi zieht aus 18 Metern ab. Knapp vorbei.

Münster mit einer Kombination im Sechzehner über Grimaldi und Hoffmann. Am Ende wird der Ball links im Sechzehner zu Schwarz herausgelegt, der Abschluss von Kobylanski geht weit über das Tor.

Aktuell mehren sich die Fehlpässe im Aufbau der Sportfreunde. Münster kann immer wieder nachsetzen, kommt jedoch zu selten hinter die Kette der Sportfreunde.

Pfosten für Lotte! Schöne Kombination der Sportfreunde über Piossek. Am Ende wird der Ball in den Sechzehner zu Facklam durchgesteckt, der aus zwölf Metern jedoch nur den langen Pfosten trifft. Pech für die Sportfreunde.

Langer Ball auf den linken Flügel zu Hoffmann, der den Ball an Schulze vorbeilegt - allerdings ins Seitenaus.

Vor der Ecke muss Kobylanski kurz behandelt werden und verlässt das Feld. Die Ecke bringt jedoch im Anschluss nichts ein.

Piossek bekommt über Umwege einen Ball von brock links an den Sechzehner, im Dribbling bleibt er hängen. Immerhin holt Lotte eine Ecke heraus.

Kobylanski bringt einen Freistoß von der linken Seite scharf vor das Tor. Grimaldi bekommt den Ball, kann die Kugel aus der Drehung jedoch nicht sofort verarbeiten. Getümmel entsteht, ehe der Stürmer die Kugel doch über die Linie stochert.

TOR! Grimaldi bringt Münster in Führung.

Die Partie ist nun ausgeglichen - allerdings auf mäßigem Niveau. Münsters lange Bälle kommen schon seit Längerem nicht mehr an, Lotte kommt bislang nicht gefährlich ins Angriffsdrittel.

Auf der Gegenseite kommt Wendel im Sechzehner zu Fall. Da war sehr viel Theatralik dabei. Richtigerweise kein Elfmeter, auch wenn Wendel das anders sieht.

Langer Ball in die Spitze bei Münster. Rossmann köpft den Ball weg.

Braun liegt nach einem Duell mit Pires-Rodrigues am Boden. Münster spielt den Ball ins Aus. Kurze Behandlungspause, dann geht es weiter.

Facklam ist aktuell auf verlorenem Posten in der Sturmspitze. Am Mittelkreis verliert er die Kugel gegen zwei Gegenspieler.

Lotte schafft es gegenwärtig ein wenig mehr Zugriff auf die Partie zu bekommen. Daran tun die Sportfreunde auch gut. Ansonsten wäre der Führungstreffer der Gastgeber nur eine Frage der Zeit gewesen.

Aus der Ecke ensteht ein Konter, doch Buchholz ist am Ende aufmerksam und hat die Kugel vor Hoffmann.

Die Ecke köpft Münster aus dem Sechzehner.

Ein Standard in der gegnerischen Hälfte nach Foul an Piossek. Pires-Rodrigues bringt die Kugel hinein und es gibt die erste Ecke für Lotte.

Schwarz wird am Sechzehner freigespielt, doch sein Pass in den Rückraum findet keinen Abnehmer.

Das Spiel läuft nur in eine Richtung: dem Tor von Buchholz. Nur der letzte Pass kommt bei Münster noch nicht an. Lotte aktuell zu passiv.

Pires-Rodrigeus versucht mit einem Chip-Ball Facklam in der Spitze einzusetzen. Sein Ball kommt jedoch nicht an.

Wendel mit einem Befreiungsschlag, doch Münster setzt gleich nach. Eine Torchance entsteht daraus jedoch nicht.

Münster bestimmt das Spielgeschehen bislang. Lotte steht zunächst in der eigenen Hälfte.

Braun mit einem Flachschuss aus gut 22 Metern. Kein Problem für Buchholz.

Grimaldi bedient Braun im Sechzehner, doch der verstolpert den Ball.

Grimaldi hat auf dem linken Flügel deutlich mehr Tempo als Schulze. Am Ende der Szene bekommt Hoffmann den Ball allerdings nicht ins Zentrum.

Münster mit einem langen Flachpass in die Spitze. Heyer ist aufmerksam und fängt die Kugel ab.

Schulze an der Seitenlinie mit einem Foul an Rizzi. Eine erste Ermahnung durch den Schiedsrichter.

Entsprechend probiert es Münster früh mit langen Bällen in die Spitze. Allerdings kann Lotte die Situation klären.

Münster beginnt mit einer Doppelspitze aus Grimaldi und Hoffmann,

Bei Lotte beginnt Heyer in der Innenverteidigung neben Rossmann.

Der Ball rollt. Münster eröffnet. Lotte spielt zunächst von links nach rechts.

Und da kommen sie ...

Schiedsrichter der Partie ist Henry Müller aus Cottbus.

Der Gästeblock. Rund 200 Anhänger der Sportfreunde fanden den Weg ins Stadion.

Die Bedingungen im Preußenstadion sind übrigens hervorragend: Das Thermometer zeigt 21 Grad an, die Sonne knallt auf den Platz.



Zur personellen Situation bei Lotte: Alexander Langlitz (Rippenverletzung) und Adam Straith (Achillessehnenproblemen) fehlen verletzt, Maximilian Oesterhelweg muss aufgrund seiner Gelbsperre zugucken. Für Jaroslav Lindner (Schulter-OP) und Bernd Rosinger (Adduktorenabriss) ist die Saison indes schon länger beendet.

Im Vorfeld warnte Golombek insbesondere vor Adriano Grimaldi. Der Ex-VfLer erzielte in dieser Saison in 30 Spielen 13 Tore. „Wenn man den aus den Augen verliert, dann schießt er ein Tor“, glaubt Golombek. Der Preußen-Stürmer wird vor der Partie jedoch mit sieben weiteren Spieler verabschiedet. Er verlässt den Verein,

„Wir werden auch in diesem Spiel die Mannschaft aufstellen, die am hungrigsten auf die drei Punkte ist. Wir wissen, wer bei Lotte die entscheidenden Spieler sind und wo die Stärken des Teams liegen. Darauf werden wir unsere Jungs einstellen“, sagte Antwerpen vor der Partie.

Insbesondere nach dem Hinspiel kann die Partie nur besser werden: das Spiel endete mit einem faden 0:0-Remis. Damals lagen die Preußen sogar noch hinter den Sportfreunden in der Tabelle. Seit jedoch Marco Antwerpen im Januar die Verantwortung an der Seitenlinie der Adler übernommen hat, geht es stark bergauf bei den Preußen. 30 Punkte holte die Mannschaft in diesem Zeitraum unter ihrem neuen Trainer.

Beide Mannschaften können ohne Druck agieren – das lässt auf ein unterhaltsames Spiel hoffen. Lottes Trainer Andreas Golombek sagte im Vorfeld der Partie: „So lange der Klassenerhalt auf der Kippe stand, war der Druck immens. Das ist jetzt anders. Man merkt natürlich, dass die Luft raus ist. Das gilt auch für Münster. Aber alle sind Profis, und wir alle wollen gewinnen, gerade so ein Nachbarschaftsduell.“

Die Sportfreunde befinden sich inzwischen zum Aufwärmen auf dem Platz.

SFL-Trainer Andreas Golombek nimmt damit vier Veränderungen in der Startelf vor: Brock, Facklam, Putze und Schulze rücken für Dej, Freiberger, dem gesperrten Oesterhelweg und dem verletzten Langlitz in die erste Elf.

Die Aufstellung beider Mannschaften.

In der Tabelle geht es für beide Mannschaften nur noch um kleine Anreize: Münster (48 Punkte) möchte noch die 50-Punkte-Marke knacken, die Sportfreunde wollen in der Tabelle vor dem VfL Osnabrück bleiben. Aktuell zählt das Punktekonto von Lotte 40 Zähler, das des VfL 36 Punkte. Es sieht zwei Spieltage vor Schluss also nicht so schlecht aus. Ein Sieg heute und das Thema wäre durch.

Ein herzliches Hallo. Wir melden uns aus dem Preußenstadion in Münster. In rund 30 Minuten bestreiten hier die Sportfreunde Lotte ihr letztes Auswärtsspiel der Saison.