Lotte. Bei der 1:3-Niederlage des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte gegen die Würzburger Kickers ist deutlich geworden, wie wichtig ein Stoßstürmer für das Offensivspiel einer Mannschaft ist: Gegen die Kickers lief für Lotte Marcus Piossek ganz vorne im Zentrum als „falsche Neun“ auf, blieb aber ohne Treffer.

Ein gelernter Stürmer ist Piossek nicht. Er ist entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel zu Hause. Gegen Würzburg begann der 28-Jährige nominell ganz vorne. „Das sollte ein bisschen anders sein. Bei Ballbesitz sollte ich mich auf die Zehnerposition fallen lassen“, sagte Piossek nach dem Spiel. „Du brauchst in der Liga eigentlich einen zentralen Stürmer. Der Typ bin ich nicht. Es fehlt uns so ein Typ wie Hamadi Al Ghaddioui, der die Bälle festmacht.“

Der Mittelstürmer verließ die Sportfreunde im Winter und schloss sich dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg, nachdem der 27-Jährige in 20 Ligaspielen sieben Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet hatte. In der 2. Bundesliga kam Al Ghaddioui bisher zu fünf Einsätzen. Ein Tor gelang ihm noch nicht. Als Ersatz verpflichtete Lotte Mats Facklam aus der Oberliga.

Spielanalyse zum Nachlesen: Sportfreunde Lotte kassieren vermeidbare Gegentore

Der saß genau wie Max Wegner gegen Würzburg auf der Bank, während Piossek spielte. „Wir wollten das mal ausprobieren. Er hat jetzt zweimal über außen gespielt, und wir wollten gucken, wie er im Zentrum ist. Pio ist kein Sprinter, aber er hat Fußballverständnis und kann mit der Kugel umgehen“, sagte SFL-Trainer Andreas Golombek. „Man merkt, dass ihm die 90 Minuten aus dem Meppen-Spiel immer noch in den Knochen stecken. Vielleicht hätten wir ihm auch eine Pause gönnen sollen. Wir wollten ihm aber in vorderster Front die Möglichkeit geben, ein Tor zu machen.“

Das gelang Piossek allerdings nicht. Teamkollege Kevin Freiberger, der vor Wochen gegen den VfR Aalen in derselben Rolle wie jetzt Piossek war und getroffen hatte, lobte Piossek. „Er macht das sehr gut in der Spitze. Marcus bräuchte eventuell noch einen neben sich, der ein bisschen bulliger ist und die Bälle hält. Piossek ist stark am Ball, dreht sich, und dann muss er die Bälle durchstecken“, findet Freiberger.