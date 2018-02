Das war's für heute aus der Münchener Vorstadt. Wir begeben uns jetzt auf Stimmenfang. Lesen gleich den Spielbericht auf noz.de. Wir melden uns am kommenden Freitag wieder, wenn die Sportfreunde im heimischen Stadion den Karlsruher SC zu Gast haben. Ein schönes Wochenende.

Insgesamt waren die Sportfreunde bei den Hachinger zu harmlos und verlieren nicht unverdient mit 3:0. Am Freitag gegen den KSC muss Golombek gleich auf vier gesperrte Spieler verzichten.

Da kommt der Innenverteidiger zu spät gegen Schimmer und sieht zurecht seine zweite Gelbe in diesem Spiel. Damit fehlt auch Rahn gegen den KSC.

Zunächst am ersten Pfosten geblockt, Straith bekommt die Nachschuss-Chance, aber auch die wird geblockt.

Dej schippt einen Freistoß in den Sechzehner, Rosinger holt immerhin eine Ecke heraus.

Lotte läuft der Musik immer noch hinterher; Haching hat wenig Mühe, die Sportfreunde vom eigenen Tor fernzuhalten. Vielmehr liegt hier eher das vierte Tor der Bayern in der Luft.

Dej mit Schwung in die Haching Hälfte, aber "mit dem Kopf durch die Wand" verliert er den Ball gegen zwei Gegenspieler.

Dej jetzt mal mit einem Schuss aus 18 Metern. Dieser rauscht am kurzen Pfosten vorbei - keine Gefahr.

Keine 20 Minuten mehr. Das große Aufbäumen bei den Sportfreunden bleibt weiterhin aus. Dazu mangelt es vornehmlich an der Genauigkeit im Passspiel.

Aktuell würden die Sportfreunde auf den 17. Tabellenplatz abrutschen; also noch ein Platz über dem Strich. Sieben Punkte Vorsprung auf die Chemnitzer (morgen in Karlsruhe) bleibt der Golombek-Elf.

Die Hachinger scheinen sich in einen Rausch zu spielen. Immer wieder segeln die Flanke in den Sechzehner; Lotte hat große Mühe, die hohen Bälle zu verteidigen, geschweige denn, die zweiten Bälle zu gewinnen.

Porath mit einem Distanzschuss, nur knapp am langen Pfosten vorbei.

Der Hachinger Freistoß wird am ersten Pfosten geklärt. Lotte musst jetzt den Weg nach vorne suchen, wenn man hier noch was zählbares mitnehmen will.