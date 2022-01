Fast alleine am Traumstrand: Wenn man keine schulpflichtigen Kinder hat, lohnt es sich auch finanziell nicht in der Ferienzeit in den Urlaub zu fliegen.

dpa/Joachim Hauck

Hamburg. Wer flexibel reisen kann und nicht an Schulferien gebunden ist, hat die Chance, mal allein an einem menschenleeren Strand zu liegen. Weiterer Vorteil: Reist man nicht zur Hauptferienzeit lässt sich auch viel Geld sparen.

Für Eltern von schulpflichtigen Kindern ist es fast unmöglich, außerhalb der Schulferien in den Urlaub zu fahren. Mal eben so für ein paar Tage in den Urlaub fahren – keine Chance. Wer keine oder bereits erwachsene Kinder hat, ist flex