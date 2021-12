Die Lichter des hell erleuchteten 5-Sterne-Luxushotels "Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten", erbaut im Jahr 1897, spiegeln sich im Wasser der Binnenalster.

dpa/Markus Scholz

Hamburg. Beim Ranking der "101 besten Hotels Deutschlands" liegt ein Luxus-Hotel aus dem Norden ganz vorne. Ein weiteres Hotel aus Schleswig-Holstein schafft es in die Top 5.

Sie wollen einmal im "besten Hotel Deutschlands" übernachten? Dann müssen Sie nach Hamburg reisen. Denn dort steht das Hotel Vier Jahreszeiten. In einem Ranking von insgesamt 11.000 Hotels in Deutschland setzte sich das Luxushotel an der Al