"Das Tor zu den Fjorden" so wirbt die Stadt Bergen Touristen an. Die zweitgrößte norwegische Stadt hat aber noch mehr zu bieten.

imago images/Luis Fernando Dafos

Reykjavik. Gute Shopping-Möglichkeiten, nette Bars und jede Menge Action wünschen sich Reisende bei einem Trip in eine Großstadt. Wer jedoch Ruhe und Entspannung inklusive Großstadtflair sucht, sollte sich diese Liste anschauen.

Wer einen Städtetrip nach New York, London oder Tokio unternimmt, findet alles, aber mit Sicherheit keine Ruhe. Will man auf Großstadtflair in seinem Urlaub jedoch nicht verzichten und trotzdem ein paar ruhige, beschauliche Tagen verbringen