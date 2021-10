Eine Möwe sitzt am Strand von Cuxhaven.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Lüneburg. Nachdem bereits im Sommer an vielen norddeutschen Urlaubsorten kaum ein freies Bett mehr zu bekommen war, melden Tourismusverbände nun auch für die Herbstferien eine hohe Auslastung. Wo gibt es noch Unterkünfte?

Der anhaltende Aufschwung im Tourismus in Norddeutschland hält nach einer gut gebuchten Sommersaison wohl bis in den Herbst hinein an. Für die anstehenden Herbstferien erwarten die Touristenorte an der Küste, auf den Inseln, im Harz und in