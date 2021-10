Die "Scarlet Lady" wird vor allem Ziele in der Karibik anlaufen. Der Heimathafen wird Miami in den USA sein.

Virgin Voyages

Miami. Die "Scarlet Lady" von Milliardär Richard Branson setzt auf eine neue Art der Kreuzfahrtreisen: Cooles Design, Tattoo-Studios und vor allem keine Kinder an Bord.

"Nur für Erwachsene" - unter diesem Motto sticht seit Kurzem das Kreuzfahrtschiff "Scarlet Lady" des britischen Milliardär Richard Branson in See. Der 69-jährige Unternehmer ist mit seiner Marke "Virgin Voyages" in die Kreuzfahrtbranche ein